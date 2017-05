Acabará AMLO con copete de privilegios; visitó Acayucan

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-26-21:59:58 Acayucan En Acayucan, Andrés Manuel López Obrador vaticinó que el próximo presidente de México será un paisano veracruzano.

Con cielo nublado por amenaza de lluvia –“no quiero decir llueve, llueve el pueblo no se mueve”, bromeó- una plaza del parque Benito Juárez llena y al coro unísono de “es un honor estar con Obrador”, igual que “presidente, presidente, presidente”, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador se pronunció por acabar con la corrupción y “por el copete de privilegios de los políticos corruptos” porque “no puede hablar de gobierno rico con pueblo pobre”.



En presencia de los diputados federales Rocío Nhale García y Cuitláhuac García Jiménez, el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta y candidatos a alcaldes de esta región, entre ellos el anfitrión Raúl David Salomón García, “quien tiene las tres C: cabeza, corazón y carácter”, López Obrador señaló que “los verdaderos huachicoleros” son “los de la mafia del poder”, quienes con sus actos de corrupción se roban 500 mil millones de pesos del presupuesto anual de México que es de 5 millones de pesos.



“Somos 26 millones de familias, si ese dinero se dividiera y se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos por familia”, calculó en esta tarde-noche.



“No hay ninguna banda que robe tanto, son niños de pecho esos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país y también vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno”, por lo que advirtió que se acabarán los sueldos de 600 mil pesos mensuales de los “alcahuetes” ministros de la Suprema Corte y las pensiones de los expresidentes de México que son del orden de 5 millones de pesos al mes por cada uno.



Destacó que el problema del país no es la falta de presupuesto, sino el cáncer de la corrupción, misma que se acabará con los gobiernos municipales de Morena y una vez que este partido llegue a la Presidencia de la República, “que se vayan preparando psicológicamente”.





UN PAISANO VERACRUZANO SERÁ PRESIDENTE



Antes, el tabasqueño, quien anunció que seguirá denunciando al gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, acotó: “les adelanto paisanas, paisanos, que el próximo presidente de México va a ser, repito, un paisano de ustedes. Va a volver ser presidente de la República un ciudadano nacido en el sureste…aquí en esta región, donde inició Santana Rodríguez Santanón, el general Miguel Alemán, papá del presidente Miguel Alemán era de esta región y aquí comenzaron el movimiento revolucionario, la lucha por la justicia y por la democracia”.





TRANSFORMACIÓN PACÍFICA



“Es lo mismo ahora, estamos luchando por esas dos grandes demandas: justicia y democracia y vamos a lograr la transformación de México, de manera pacífica, ésa es la diferencia con los movimientos de transformación que ha habido en la historia de México…ahora vamos a lograr la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México de manera pacífica, sin violencia, con la partición consciente, organizada de nuestro pueblo de México”.