Coinciden en debate candidatas de Rafael Delgado

Con los temas de desarrollo económico, administración pública, servicios públicos, seguridad y educación y cultura fueron los que trataron en el debate las candidatas del PES, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano.



Entre las aspirantes que acudieron al debate hubo algunas coincidencias por ejemplo en el tema educativo, al proponer la creación de becas escolares.



Lo anterior partió de la candidata del PRI-PVEM, Dulce Clarita Méndez López, así como de Guadalupe Román Morales, de Movimiento Ciudadano, quien indicó que estos apoyos se fomentarían con el recurso obtenido de la reducción de salarios de los principales funcionarios municipales.



Marisela Hernández Martínez, del PES, se centró más en la construcción de nuevas escuelas en comunidades alejadas como son Omiquila y Tzoncolco.



Cabe recordar que en este municipio hay un total de ocho candidatos, mismos que prefirieron no participar sin dar ninguna razón, entre ellos los de la coalición PAN-PRD, Elda de la Cruz Flores; la del Morena, Isidora Antonio Ramos, y Fausto Reyes, del PT.



Aunque se había anunciado estaría también la candidata del partido Nueva alianza, Dulce María Canizalez Hernández, ésta no llegó debido a que tuvo un problema en su planilla, pues renunció quien iba como síndico.



En el municipio de Rafael Delgado hay también un candidato no registrado, que si bien no es reconocido por el OPLE sí ha sido invitado a participar en foros públicos organizados por asociaciones.



Se trata de Juan Carlos Welsh, quien ha hecho en ese municipio trabajo social a través de la asociación que preside, Deinsudes, y en cuya pagina da a conocer la labor que hace.