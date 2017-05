Registró ISSSTE déficit de operación en el Fondo de Salud en periodo de MAYL, revela Carpeta Azul

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 detectó que en 2008 el ISSSTE registró un déficit de operación en el Fondo de Salud dos veces mayor al registrado en el 2007, mientras Miguel Ángel Yunes Linares ostentaba el cargo como director general del instituto.



De acuerdo a la auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud, recuperadas por la Carpeta Azul que Andrés Manuel López Obrador entregó al Gobierno de la República, el ISSSTE tuvo un déficit de operación de 9 mil 925 millones de pesos.



Esta cifra, detalla la Carpeta Azul, fue superior a la detectada en el 2007, misma que ascendió a 4 mil 756 millones de pesos.



En el rubro de Medicinas y Productos Farmacéuticos y Servicios Relacionados con los mismos la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 detectó la adquisición de 571 piezas de 18 claves de medicamento por un importe de 4 millones 56 mil 200 pesos en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, con base en un convenio de subrogación con la empresa Droguería y Farmacia El Globo S.A de C.V.



Investigación



Para la determinación de este concepto fueron revisadas las siguientes áreas: Subdirección de Infraestructura y la Coordinación Administrativa de la Dirección Médica; las Subdirecciones de Abasto de Insumos Médicos y de Almacenes adscritas a la Coordinación General de Administración y la Subdirección de Contaduría, adscrita a la Subdirección General de Finanzas.



“Mediante la nota informativa del 4 de septiembre del 2009, el H.R. Valentín Gómez Farías informó que debido a que no se podían realizar compras consolidadas de medicamentos que no hubiesen sido surtidos por el nivel central (Subdirección Médica), y en razón de que se solicitaban las claves conforme a la necesidad diaria, se subrogó el servicio de surtimiento de recetas al precio de menudeo, para cubrir la necesidad.



“Respecto de 110 piezas de medicamento, por un importe de 389 mil 929 pesos, no procedía la subrogación de servicio de surtimiento, ya que en las fechas en que estos fueron surtidos, se tenían registradas existencias para cubrir la cantidad de medicamento prescrito a los derechohabientes, por lo que se determinó un probable daño al patrimonio de la entidad fiscalizada”, detalla el informe contenido en la Carpeta Azul.