Podrían videoescándalos inhibir el voto: Llaca

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Francisco Ramírez Llaca, reconoció que las denostaciones entre los políticos involucrados en los videoescándalos de la diputada local Eva Cadena Sandoval podrían inhibir la participación ciudadana en los próximos comicios del 4 de junio.



Destacó que la apreciación se debe al hartazgo social que existe actualmente ante la denominada “guerra de lodo” carente de propuestas que realmente informen al ciudadano.



“Lamentablemente es una posibilidad porque es guerra, es ataque contra ataque, es dicen que dicen, y eso no nos conduce a nada porque -insisto- no hay propuesta entonces, hay desacreditación de la persona, hay ensuciar imágenes y se nos olvida que la política es acuerdo, conciliación, y eso es lo que la gente quiere y espera”, lamentó el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz.



Ramírez Llaca respondió que la filtración de los videoescándalos de la diputada local Eva Cadena Sandoval, misma que es sorprendida recaudando cantidades millonarias, y la constante desacreditación de los actores políticos involucrados podría figurar como un distractor para evadir una política con propuestas reales en todos los sentidos.



Mencionó que incluso este tipo de situaciones podrían generar que la población ya no busque informarse sobre estos temas repetitivos en cada jornada electoral.



“Eso pues desalienta. Lo que debemos hacer nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos es tener participación ciudadana y hacer valer nuestra voz y nuestro voto y defenderlo pero primero hay que emitirlo”, destacó el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz.