Si El Profe no es líder, usarán extamseros la vía legal: Bartolo

Los extrabajadores de Tamsa actuarán por la vía legal si llega a anularse la toma de nota de José Carlos Guevara Moreno, advirtió Bartolo Guevara Malpica.



El representante de los disidentes aclaró que al momento ''El Profe'' no ha sido notificado de la suspensión de la toma de nota.



Sin embargo, cuentan con un equipo de abogados que intervendrá en caso de que se concrete la anulación de su nombramiento como líder sindical.



“Una vez que nos notifiquen veremos cuál es el origen, en que se basaron y veremos si es combatible o no. No han notificado y eso nos hace pensar que no hay nada”.



Hizo énfasis en que actuarán por la vía legal, pues si la Secretaría del Trabajo emitió mal la toma de nota cometió un delito.



Insistió en que ellos acudieron a la autoridad y nunca falsificaron documentos para conseguir el objetivo, además que un juez debe determinar las acciones correctas o incorrectas de los actores en el juicio y de la autoridad.



“Cualquier asunto que nos dañe o perjudique inmediatamente debe ser atacado como siempre he dicho por las vías jurisdiccionales de tal manera que no solo son ocurrencias. Nosotros llevamos un juicio de cuatro años y medio años aunque se nos descalifique o nos digan disidentes o precipitados, fue un juicio de cuatro años y medio”.



Recordó que el 6 de diciembre de 2016 se emitió un laudo señalando que queda sin efecto la dirigencia encabezada por Pascual Lagunes Ochoa, pues su elección fue violatoria a los estatutos.



Además fue el ordenamiento del juez quinto en materia laboral del primer distrito de la Ciudad de México.



“Cuando salga el documento real, legal, si es que saliera porque no lo creo, porque para revocarle la toma de nota al Profe hay que llevar a cabo un juicio, como el que nosotros llevamos a cabo cuatro años y medio en contra de Pascual Lagunes porque siempre se llevó a cabo violando los estatutos”, explicó.



Agregó que no podrían regresarle la toma de nota a Pascual Lagunes porque los estatutos marcan que nadie que tenga antecedentes penales o esté procesado puede dirigir el sindicato.