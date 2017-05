Deberán cordobeses reflexionar su voto: Morena

"Los morenos que no tienen dignidad, que no tienen conciencia se ponen al mejor postor", de tal manera que los ciudadanos que quieren que un nuevo Córdoba con suma de voluntades van a dar respuesta el próximo 4 de Junio, dijo el candidato de MORENA, Juan Martínez.



El aspirante a la alcaldía de Córdoba indicó que los ciudadanos tendrán que reflexionar su voto, porque ya conocen como gobierna el PRI y como lo hace el PAN, la forma no ha diferido en mucho.



Por lo tanto dijo que la población quiere darle la oportunidad a una tercera fuerza política, por eso la gente con providad analizará su elección, en su caso dijo que no le afectará los escandalos en los que han estado inmersos representantes del partido.



Dijo que no los conoce porque ingresó en septiembre del 2016 y a él no lo pueden juzgar por las acciones de otras personas.