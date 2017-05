Recibe amenazas candidato del PVEM-Alvarado

Bogar Rosas, candidato a la alcaldía de Alvarado por el Partido Verde Ecologista de México, aseguró que ha recibido llamadas intimidatorias para obligarlo a frenar su campaña proselitista en busca del voto entre los ciudadanos alvaradeños.



Manifestó que no considera interponer una denuncia formal pues las autoridades no son confiables.



“No confío en las autoridades, ni en los ministerios públicos, ni antes, ni después, pero tengo temor por las amenazas que existen en contra de mi familia y de mi persona”, explicó.



Detalló que esas amenazas son por lo bien posicionado que se encuentra entre el pueblo alvaradeño.



“La gente me tiene muy buena aceptación y ya comparó las situaciones que han vivido con uno y con otros, nosotros ahorita tenemos la mejor situación y por eso nos amenazan”, manifestó en entrevista.



De llegar a sucederle algo responsabiliza gobierno del estado de la violencia que se genere.



ADULTOS MAYORES



El candidato por el PVEM dijo también que dará atención a personas vulnerables y personas de la tercera edad.



“En todos los recorridos los adultos mayores no pasan desapercibidos, personas que a veces no son tomadas en cuenta, pero conmigo tendrán las mejores atenciones posibles; desde facilitar el acceso a médicos, mejorar el abastecimiento de medicinas y por supuesto, dignificar las instalaciones de salud, ese es mi compromiso”, enfatizó.



Finalmente invitó a salir a votar a todos los ciudadanos este próximo 4 de junio para que el verdadero cambio llegue a su municipio.