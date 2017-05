Sin agua, comunidad indígena de Los Reyes

Por causas que desconocen, alrededor de 300 habitantes de la comunidad indígena de Ocotepec, en el municipio de Los Reyes, carecen de agua potable desde hace una semana, por lo que podrían ir a tomar el palacio municipal.



Manuel Aguilar Tzoyohua, representante comunitario, refirió que desde las primeras horas en que se presentó ese problema informaron a las autoridades municipales pero es la fecha en que no les han hecho caso.



“Ya va más de una semana y es la fecha en que no se presenta nadie del ayuntamiento para revisar, y no sabemos si hay un problema en el sistema de distribución o es algo más”, comentó el representante.



Indicó que algunas personas de Ocotepec consideran que es posible que vecinos de Cuacaballo, de donde proviene el surtimiento del agua, les hayan cortado el suministro.



Comentó que saben que el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Bernardina Tequiliquihua Ajactle no ha llevado a cabo una obra de ampliación de red de energía eléctrica y hay molestia entre la población, por lo que no se descarta que les hubieran cortado el abasto de agua para presionar a las autoridades municipales.



Aguilar Tzoyohua lamentó que la alcaldesa no les haya dado la cara para explicarles por qué tienen ese problema o por qué no se ha hecho nada de parte del personal del municipio.



Mencionó que la gente ya está desesperada pues los calores son intensos y no hayan como obtener el agua, por lo que no descartó que la gente decida ir al palacio para tomarlo en protesta por la situación que están padeciendo.



Por este medio, conminó a la presidenta municipal a que atienda este problema y evita que la gente siga padeciendo ante la carencia del vital líquido.