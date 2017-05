Imparables quejas en clínica de Pemex en Nanchital

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-05-26-19:47:11 Nanchital Las quejas de la ciudadanía por el pésimo servicio y falta de equipo médico y fármacos son constantes.

Las quejas por el pésimo servicio que reciben los derechohabientes de la clínica de Pemex en esta ciudad, son constantes, además que esta no cuenta equipo y medicamentos, el personal como doctores, ante las peticiones de las personas dan respuestas soberbias y prepotentes.



De esto último habló una ciudadana nanchiteca quien pidió la omisión de su nombre, explicó que este viernes acudió en busca del medicamento de control de su madre quien padece hipertensión, tras hacer la solicitud al doctor Jorge Herrera Guillen este la cuestionó el motivo por el que se encontraba en la puerta del consultorio 9 y no sentada en las bancas del nosocomio.



Posteriormente le preguntó si ella era la derechohabiente respondiendo que no, que era su madre y el motivo de la visita era para recoger su medicamento de control, debido a que ella recientemente la infiltraron no puede acudir, sin embargo el galeno le respondió que no le podía entregar el fármaco.



Al cruzar palabras, Herrera Guillen le manifestó que la reportaría ante la dirección de la clínica, por lo que la quejosa se vio obligada a recurrir ante una trabajadora social y al subdirector para que su petición fuera escuchada, este último le dijo que tomaría cartas en el asunto, hecho del que se desconoce que exista garantía que el mal educado medico recibiría un llamado de atención.



Casi a la fuerza el citado doctor le hizo entregada de un medicamento pero no se trataba del correcto, siendo otra personal de la clínica la que le proporcionó el adecuado.



Agregó que es necesario que la dirección de la clínica debe de poner especial atención a la forma en que los médicos y demás personal atienden a los pacientes, ya que suficiente tienen con soportar que no cuente con equipo ni medicamentos.



Hay que mencionar que diariamente surge molestia de los derechohabientes que acuden a ser atendidos a esta clínica, para obtener una cita tienen que acudir aproximadamente a las 03:00 horas, como fue el caso antes descrito.



La petición ante lo que ocurre en esta clínica es que sea dotada del equipo médico, fármacos necesarios, así como que el personal sea sancionado por el mal trato que les dan, hasta el día de hoy la situación sigue siendo la misma en el lugar.