Capturan a asaltante tabasqueño en Agua Dulce

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-26-16:57:14 Agua Dulce El Tabasqueño quien fue detenido justo cuando amagaba a los empleados del Bama.

Luego de robar una tienda y tratar de asaltar otra, fue detenido la noche del jueves el presunto delincuente J. S. H. A. de 24 años de edad quien amagaba con un cuchillo en la mano a los dependientes del Bama ubicado en la calle Ferrocarril de esta ciudad por la iglesia la Lupita.



Los informes señalan que este joven sin empleo quien dijo ser del ejido Punta Gorda pero originario de Cuauhtemotzin Tabasco, confeso a los policías que minutos antes había robado de la misma forma el Oxxo de la calle 5 de Febrero a la salida de Agua Dulce, señalo que viajaba con un cómplice al cual poco conoce y lo traía en una camioneta roja.



Apuntó que no era la primera vez que asaltaba una de estas tiendas, la policía señalo que el detenido ya tenía en su poder el dinero y algunas caguamas en su poder, cuando los gendarmes lo detuvieron en plena acción, este mismo viernes seria llevado a la Fiscalía para su presentación.





AMAGAN DOS SUJETOS CON PISTOLA A MENORES EN LA COLONIA 4 CAMINOS



Este viernes al filo de las 11 de la mañana dos sujetos armados entraron a unos departamentos en la calle Reynosa de la colonia 4 Caminos, dos jóvenes quienes se encontraban en el lugar señalaron que los pistoleros los amagaron y comenzaron a revisar la casa.



Minutos después salieron, el reporte que tiene la policía señala que los sujetos buscaban dinero y joyas, pero el dueño de la casa señaló que no tenía nada de eso en su hogar, los niños afortunadamente no presentaron golpes solo el susto.



Este viernes en un operativo la policía logro asegurar a 5 sujetos quienes coincidan con la descripción dada pero será hasta este sábado que se tenga alguna noticia oficial sobre este asunto.