Candidatos no rinden cuentas al INE

Faltan siete días para que se lleve a cabo la jornada electoral y candidatos a las presidencias municipales siguen siendo opacos y omisos en la rendición de cuentas, pero ahora ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



En este sentido el INE dio a conocer hace unos días los importes y operaciones de los ingresos y gastos registrados por los partidos políticos y sus candidatos independientes en los cuatro estados que habrá elecciones: Coahuila, Estado de México Nayarit y Veracruz.



En el caso de Veracruz, en donde se registraron 1 mil 457 candidatos, pero sólo habían cumplido con sus registros de transparencia 437, mientras que mil 20 no habían entregado aun cuentas ante el órgano electoral federal.



De acuerdo al corte registrado al 20 de mayo, se dio a conocer que 1 mil 457 candidatos, sólo 658 transparentaron sus ingresos y 556 sus gastos.



Los candidatos que más han gastado recursos en las últimas cuatro semanas son: la candidata del PAN-PRD a la alcaldía de Xalapa Ana Miriam Ferráez Centeno, quien registró 986 mil 390 pesos con 15 centavos; de ahí le siguen los candidatos del Partido Verde por Papantla, Dora Esperanza del Ángel Mendo con 666 mil 284 pesos y Silvano Torres Xolio con 654 mil pesos, de San Andrés Tuxtla.



Los que han gastado de más a sus ingresos registrados son siete entre los que destacan: José Alejandro Montano Guzmán de Xalapa (PRI-PVEM) con 373 mil 520 pesos, Bernabé García Martínez de Atzalan (PAN-PRD), con 108 mil 115 pesos y el independiente Everardo Gustin Sánchez de Tuxpan con 60 mil 483 pesos.



Quienes han gastado menos son Daniel Zairick Aboumrad de Orizaba (PAN-PRD), a quien le quedan 195 mil 870 pesos, pues de 200 mil, sólo ha gastado 4 mil 130 pesos.



De los candidatos que no han gastado nada son 103, la mayoría de municipios serranos y pequeños, de los cuales 99 son de la alianza PAN-PRD y 4 independientes, excepto Tuxpan con Juan Antonio Aguilar Mancha (PAN-PRD).



Los candidatos que más han registrado movimientos de recursos son: Octavio Pérez Garay, de San Andrés Tuxtla; Víctor Manuel Murrieta Pérez, de Misantla; y por Minatitlán, José Luis Almanza Kats.



Los que han cumplido con la normatividad y la ley de transparencia y fiscalización del INE son los candidatos registrados de los partidos: Partido Verde (35), PRI (35), Nueva Alianza (181) y Movimiento Ciudadano (196).



Son los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quienes no han cumplido con la entrega y rendición de cuentas ante el INE.



Para finalizar de 62 candidatos independientes registrados, 30 han cumplido con sus ingresos y gastos; 28 no han cumplido y 4 candidatos han registrado sólo ingresos.