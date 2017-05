Diputado del PAN denunciaría a candidato de MC

El diputado del PAN, Hugo González Saavedra, no descarta presentar denuncia contra el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Sánchez Dorantes, por involucrarlo en atentados.



"Yo creo que lo está inventando, porque no han mostrado pruebas contundentes que así sea y creo que no se vale, posiblemente vayamos a proceder. No descarto presentar la denuncia, pero se me hace una situación bastante lamentable que el candidato use ese tipo de estrategias sabiendo que queda nada bien con la ciudadanía."



El pasado 16 de mayo, la casa del candidato a la presidencia municipal de Coscomatepec por el Movimiento Ciudadano (MC), Juan Sánchez Dorantes, fue baleada la noche del lunes minutos antes de las 22:00 horas y responsabilizó del ataque al diputado panista.



-¿Usted no le cree?, se le inquirió



-Desde luego que no. Se me hace lamentable porque ya deberíamos de estar en otro nivel de conciencia civil que requiere Veracruz, porque no es nada buena la situación que enfrenta el estado.