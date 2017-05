Violencia ‘mata’ la vida nocturna en Xalapa: hoteleros

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la Región, Marcos Suárez Domínguez, acusó que derivado de los hechos violentos por los que a traviesa la entidad, los bares y centros de diversión que regularmente abren por las noches han visto disminuidas sus ventas.



En entrevista reveló: “La vida nocturna en Xalapa se ha muerto”.



Como en otras ocasiones el empresario hotelero dijo que esto ha “pegado” en la baja en el número de visitantes a la ciudad y la ocupación hotelera que se registra.



“Llevamos prácticamente dos años en que la hotelería no ha sido la misma en Xalapa, la gente realmente no ha venido y si viene, lo hace hasta con temor, notamos que Xalapa en las noches muere, es desierto y es muy triste”.



Antes veías a la gente a los padres de familia, a los chicos que andaban por las calles, pero ahora hay temor. Es inaudito que no puedas salir, te da miedo salir.



Incluso, Suárez Domínguez afirmó que los propios huéspedes preguntan si es seguro salir y no hay forma de decir nada o garantizar la seguridad.



"Nuestros huéspedes tienen esa parte, nos han preguntado en la recepción si se podrá salir, si está seguro y ¿qué les dices?, te echas solito la soga al cuello, si les dices ya no van a regresar, pero por otro lado también está la seguridad de la persona”.



En ese sentido, refirió que en Xalapa y la región la ocupación de los hoteles se ha mantenido en un 35 por ciento y la baja ha sido considerable pues no han podido recuperarse en los últimos dos años.



Para finalizar Suárez Domínguez comentó que: “Se ha visto el impacto de la inseguridad en Xalapa, tan es así que hemos estado ahorita a un 35 por ciento en ocupación. Imagínense el mantenimiento que se tiene que dar, amén de los pagos de nómina que somos más de seis personas en el hotel más modesto, se dificulta mucho pagar la nómina”.