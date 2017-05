Renovarán Consejo de Desarrollo Urbano estatal

Con la finalidad de analizar el fenómeno metropolitano y proponer una nueva delimitación de las zonas en que se encuentra dividido el estado de Veracruz, además de llevar a cabo un mejor aprovechamiento de en materia de desarrollo urbano, a partir de este viernes se renovará el Consejo de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del estado de Veracruz.



La Gaceta Oficial del Estado (GOE) en su número extraordinario 208 explica que es primordial realizar un análisis para estudiar de acuerdo a su potencial económico y vocación ambiental cada una de las zonas de la entidad.



Los integrantes de del comité son los titulares de cada una de las secretarías involucradas en el tema y son cargos honoríficos que no representan erogación de recursos para la entidad.



El Consejo permitirá coordinar las acciones y los procedimientos, así como del seguimiento y la evaluación del proceso de elaboración, aplicación y actualización de los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, que prevén la planeación del uso sustentable del suelo, así como vigilar estrictamente el otorgamiento de cambios de uso de suelo en el Estado de Veracruz. Destaca que este trabajo se realizará principalmente en los municipios que no cuentan con planeación estratégica, planes de zonas metropolitanas y conurbadas.



“En materia de desarrollo de la vivienda es necesario crear un comité que permita dar solución a las viviendas que han sido ocupadas por personas distintas a los beneficiarios de programas federales y estatales, también existen inmuebles provenientes de programas, que se encuentran en abandono a pesar de existir la necesidad de muchas familias veracruzanas de tener un hogar, esto es resultado de la movilidad natural de la población y de las necesidades económicas de cada región”, se destaca en el documento firmado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevén la existencia de un Consejo de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, mismo que fue creado y publicado en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 470 de fecha 29 de noviembre de 2013.



El Consejo de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Veracruz, es un órgano de la administración pública del Estado, de consulta y participación ciudadana, de carácter estatal, de zona conurbada y municipal, encargado de definir, jerarquizar, seguir y evaluar los programas y acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda.



Su principal objetivo será impulsar el desarrollo urbano del Estado, agilizando los trámites que de manera conjunta realizan las dependencias relacionadas con el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, propiciando mecanismos de coordinación con las autoridades municipales para el reconocimiento de los asentamientos ubicados dentro del territorio veracruzano.



Establecerá una estrecha comunicación y colaborará con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, reduciendo con ello los procesos en la administración pública estatal, con un enfoque innovador que permita elevar la calidad de la gestión pública.



Estará integrado por: el Gobernador del Estado como presidente y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de Secretario Técnico; como consejeros fungirán: el titular de la Secretaría de Protección Civil, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, el titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda, de la Dirección General de la Comisión del Agua, el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda, el titular de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Veracruz y el titular de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Comisario.



Finalmente se aclara que los cargos del Consejo serán honoríficos y no causarán erogación alguna al estado.