Aumento salarial de 5.7% a burócratas; beneficiará a un millón 260 mil trabajadores del Estado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), acordaron un incremento salarial de 5.7% ponderado (con lo que se benefician los que menos ganan), para un millón 260 mil burócratas en todo el País, informó el dirigente de esa central, Joel Ayala Almeida.



En entrevista, precisó que ese incremento al salario y en prestaciones se logró luego de varias semanas de negociación y es retroactivo al 1 de enero de 2017 para los empleados administrativos y del 1 de mayo para los de la rama médica, paramédica y afines.



Ayala Almeida destacó que el aumento, que es superior al obtenido el año pasado cuando se alcanzó 5.1%, se logró “aún con situaciones que no son favorables para las finanzas públicas del País (…).



“La condición de las finanzas públicas está contraída por varios factores, uno fundamental que deriva del precio del barril de petróleo y aún más por una situación de baja en la producción del barril a nivel interno de Pemex. De manera que si fue muy clara la posición vertical de Fstse ante las autoridades hacendarias. Le damos un crédito en esto al secretario de esa dependencia, José Antonio Meade”, destacó el líder sindical.





Otro acuerdo



Informó que otro acuerdo alcanzado con Hacienda fue el de retener los adeudos que las entidades federativas tienen con el Issste. En este sentido, explicó, el monto alcanza unos 35 mil millones de pesos en promedio, recursos con los cuales el Issste podría cumplir plenamente con las 21 prestaciones que brinda a sus derechohabientes.



Destacó que con esa cantidad podrían construirse más hospitales y clínicas, con mayor infraestructura y abasto de medicamentos que siguen teniendo una gran demanda en toda la red hospitalaria de la institución.



“Estamos en un accionar aprobado en la negociación que sea la Secretaría de Hacienda la retenedora directamente a nivel central del 5% directo hacia Fovissste y las contribuciones que se hacen a la institución en general Issste”, es decir, el descuento que hasta hoy se hacía a los trabajadores al servicio del Estado como aportación para el Fovissste, no lo manejarán los gobiernos de los estados.



“La circunstancia que hemos venido padeciendo financieramente en la institución de seguridad social global en el Issste ha sido mermada por la irresponsabilidad de gobiernos de las entidades, incluido el de la Ciudad de México, así como de organismos que sus trabajadores son derechohabientes del Instituto, que no reportaban en tiempo y forma, lo que son las contribuciones a la seguridad social”, explicó.



Ayala Almeida, subrayó que dentro del proceso de negociación se refrendó el compromiso de no aplicar recortes de personal. Para la Fstse, garantizar la estabilidad laboral de sus agremiados sigue siendo una prioridad, sobre todo en momentos económicamente difíciles como los que hoy se viven en el País, indicó.