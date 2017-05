Eva Cadena podría afiliarse al PAN

EXCLUSIVA. Por tratarse de un delito federal, la diputada Eva Cadena tiene que enfrentar el desafuero ante la Cámara de diputados federales, acompañada de dos abogados supuestamente sufragados por el gobierno de Veracruz con la especial misión de acusar directamente a las coordinadores de las bancadas de Morena: Rocío Nahle y Amado Cruz.



Quedó de manifiesto en las declaraciones que no le interesaba su defensa al ser acusada de recibir dinero de una mujer, pues Cadena se aferra a ocultar su identidad, aunque afirman que es familiar del fiscal Jorge Winckler, sino el plan pactado: envolver en este delito a los legisladores que representan a Morena.



Pese a tener la instrucción precisa y deliberada de señalar al líder Andrés Manuel López Obrador, la exlegisladora de Morena no lo pudo hacer por haberlo negado desde el primer video.



El malestar y coraje que trae en contra de Rocío Nahle y Amado Cruz es que quería ser ella la coordinadora de los diputados locales y para ello contaba con el apoyo del gobierno estatal.



Era muy conveniente para el gobernador Yunes Linares contar con el voto de los legisladores de Morena. Contemplaba Eva Cadena con la promesa de recibir dinero por lo que no se hizo raro que estas entregas ocurrieran.



Para los reporteros que cubrimos esta fuente legislativa no quedó ninguna duda que venía aleccionada desde Xalapa donde había estado el día anterior. Aseguran que pronto se afilará al PAN.