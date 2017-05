Apoya Mónica renuncia de consejeras del IVM

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-25-22:25:03 Coatzacoalcos “Es una decisión que con mucha dignidad tomaron las consejeras del Instituto Veracruzano de las Mujeres ante lo que ha sido evidente: la indiferencia por parte del estado para proteger los derechos humanos de las veracruzanas”: Mónica Robles.

Tras la renuncia de las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) ante el hermetismo que ha mostrado el Gobierno del Estado para trabajar en la defensa de derechos humanos, la presidenta de la asociación civil, Integra, Mónica Robles, señaló que esto es un acto de inferencia por parte de la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares.



“Es una decisión que con mucha dignidad tomaron las consejeras del Instituto Veracruzano de las Mujeres ante lo que ha sido evidente: la indiferencia por parte del estado para proteger los derechos humanos de las veracruzanas”, señaló la exlegisladora, quien de 2013 a 2016 se desempeño como presidenta de la Comisión de Igualdad, Género y Familia.



Es preciso mencionar que este jueves las 15 integrantes del Consejo Consultivo del IVM argumentaron que su renuncia se debió porque se negaron a avalar el desaseo con el que la Junta de Gobierno y este organismo trabajan en la renovación de los consejos y dicho instituto.



Asimismo, desde el nombramiento de la encarga de despacho del IVM, Sara Gabriela Palacios Hernández, no se provee de información que permita realizar las funciones de consejo, además no se ha tenido acceso a proyectos, programas y acciones en pro de la defensa de las mujeres, pese a que desde del 1 de diciembre de 2016 al 30 de abril de 2017, se han registrado 94 feminicidios en la entidad.



“Desmantelar de esta manera el instituto no ayuda a prevenir a erradicar uno de los delitos que nos lastima tanto, como lo son los feminicidios y más en el contexto de una alerta de género que ya está declarada en el estado”, abundó Mónica Robles.



Y es que la actitud asumida por el gobernador Miguel Ángel Yunes, ha sido de total indiferencia en contra del Consejo Consultivo del IVM, pues acusaron que se intentó denostar a las integrantes de éste al filtrar información falsa y dolosa que ponía en entredicho el trabajo realizado.



“En el actual gobierno están más preocupados por la política que por la vida de las personas, ya que ante eso no existen las garantías, porque el Instituto Veracruzano de las Mujeres, debe de estar implementado políticas públicas para la protección de los derechos, buscar el desarrollo y el derecho a vivir sin violencia”, puntualizó la presidenta de Integra.