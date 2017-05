Intento de desprestigio video contra Nahle: AMLO

Wenceslao Fuentes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-25-21:50:22 Boca del Río El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el vídeo difundido en medios nacionales donde Eva Cadena Sandoval señala a la diputada federal, Rocío Nahle, de recibir dinero en favor del partido es un intento para desprestigiarla. Foto: Wenceslao Fuentes

Al encabezar un mitin en apoyo al candidato a la alcaldía de Boca del Río, Rodolfo Navarrete, el político tabasqueño afirmó que la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados es una mujer íntegra “que no se ha vendido” y por eso mismo se desarrolla la campaña en su contra.



“Hoy sacan un refrito de un vídeo de la señora Eva Cadena, todo lo que mandó a filmar Yunes, ahora en contra de Rocío Nahle ¿Por qué? ¿Es tanto el coraje en contra de Rocío Nahle? Porque Rocío Nahle no se ha vendido, porque es una mujer con integridad y con principios”, señaló durante su discurso.



Este jueves fue difundido un cuarto video en donde se vuelve a exhibir a la diputada local de Veracruz Eva Cadena. En la grabación su interlocutora -a la quien le distorsionan la voz- le ofrece 5 millones de pesos de forma insistente, mientras que la legisladora ofrece presentarla con la diputada federal Rocío Nahle, a quien describe como operadora financiera de López Obrador.



En ese sentido, el líder nacional de Morena insiste en que existe una estrategia para atacar a militantes de su partido, debido al posicionamiento que este ha logrado alcanzar entre el electorado.



“Vamos muy bien como aquí lo ha comentado el admirable, va creciendo Morena como espuma en el mar y eso los trae muy preocupados y nerviosos a todos los integrantes de la mafia del poder, no contaban con Morena”, aseguró el líder partidista.



Andrés Manuel López Obrador criticó severamente al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues afirmó que la situación de corrupción y crisis prevalece al igual que con el gobierno anterior.



El dirigente nacional de Morena fue más allá al afirmar que la llegada de Yunes Linares además generó un problema democrático, ya que el mandatario intenta perpetuar a sus hijos en la función pública.



Señaló el hecho de que el alcalde de Boca del Río es el hijo mayor del gobernador, mientras que en Veracruz se impulsa la candidatura de Fernando Yunes Márquez, hijo menor del gobernador, a la alcaldía.



“Es admirable lo que hace porque hay un ambiente de represión en Veracruz y particularmente aquí en Boca del Río, porque domina la familia Yunes y son cosita”, enfatizó durante su discurso.



López Obrador afirmó que no existe una alternancia en la administración pública, ya que todos los partidos políticos defienden los mismos intereses con estrategias distintas para engañar a los electores.



“No hay en México democracia, ellos están convertidos en un comité al servicio de un pequeño grupo rapaz”, puntualizó.



El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena también estuvo presente en el zócalo de la ciudad de Veracruz, acompañando al candidato alcaldía de su partido en el puerto, Ricardo Exsome Zapata, en donde destacó la preferencia del electorado pese a la candidatura del hijo del gobernador de Veracruz.



Durante su discurso, López Obrador hizo el llamado a la ciudadanía para que este próximo 4 de junio razone su voto y no lo intercambie por dádivas tales como dinero o despensas.



Enfatizó que en el estado de Veracruz Morena continúa creciendo como fuerza política a nivel nacional, hecho por el qué sus integrantes son blanco de ataques, afirmó el líder nacional de López Obrador.