Niega Amado Cruz señalamiento de Cadena en video

El coordinador de la fracción parlamentaria de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado Veracruz, Amado Cruz Malpica, rechazó los señalamientos que la diputada local, Eva Cadena hace en su contra en un vídeo difundido en medios nacionales este jueves.



El legislador afirmó que la grabación es un montaje para librar a Eva Cadena por los anteriores videos en donde es exhibida recibiendo dinero para financiar campañas electorales y para votar una iniciativa de Ley a modo.



El legislador dijo que de esta manera se busca dañar la imagen de Morena de cara a las elecciones locales de este año, ya que se logró posicionar de buena manera en el electorado.



“Me parece que el vídeo tiene dos propósitos, el primero que es de carácter político y es el hecho de apresar electoralmente a un movimiento que va creciendo en Veracruz, a un expectativa electoral que avanza y a frenar lo que se espera como un resultado importante en favor de Morena en las urnas”, declaró.



Cruz Malpica señaló que en el mismo video se presenta a Eva Cadena tratando de deslindarse por recibir dinero de manera indebida anteriormente, pero al mismo tiempo tratando de responsabilizar a otras personas.



“Tiene una vertiente jurídica que es tratar de desvanecer con estas declaraciones que el dinero se va usar para fines electorales, ya que ahora parece ser que ahora el dinero no se va llegar como se había dicho en un principio a López Obrador, sino a la diputada federal Rocío Nahle, que no busca un cargo político y por lo tanto no se configura un delito”, expresó.



En el vídeo difundido este jueves en medios nacionales se exhibe a Eva Cadena hablando con la mujer que supuestamente le entregó dinero para financiar las campañas electorales de Morena, ahí la legisladora menciona a Amado Cruz Malpica como la persona que la vinculó con los supuestos empresarios que le dieron dinero para apoyar a Andrés Manuel López Obrador y para impulsar iniciativas de Ley a modo.