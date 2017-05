Dan triste adiós a fletero en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-25-21:13:52 Coatzacoalcos Fleteros de Mudanzas de los diversos sitios que funcionan en la ciudad, le dieron el último adiós a su compañero “Yeyo”, quien fue asesinado por un sujeto que le solicitó un viaje la tarde del pasado martes en el sitio del Mercado Morelos

En el sitio del Mercado Morelos en donde por varias décadas se ganó la vida, don Aurelio López Soto recibió un emotivo homenaje por parte de sus familiares, amigos y compañeros de la Unión de Fleteros de Mudanzas de los diversos sitios en varios puntos de la ciudad.



“Yeyo”, como era conocido por sus compañeros fleteros tenía varios años laborando en ese sitio que por cierto, fundó su padre don Segundo López cuando la zona urbana de Coatzacoalcos llegaba hasta la avenida Bravo y el costo del flete era de un 1.50 centavos.



Conocido como “El Hungaro”, don Segundo junto con Barcelata, “El Pata Larga”, Arias y otros compañeros de aquella época, fundaron lo que es hoy el sitio Mercado Morelos que estaba integrado principalmente por carretoneros y las unidades de carga eran de tracción animal y después mudaron a tracción mecánica.



Con el trabajo de fletes, don Segundo pudo sacar adelante a su familia y años después su hijo Aurelio heredó el oficio de fletero y siguió con la tradición familiar en el mismo sitio del Mercado Morelos hasta que sujetos desconocidos lo asesinaron después de solicitarle un viaje.



Cuentan sus compañeros de labores que “Yeyo” como se le conocía el sitio, siempre acostumbraba a llevar a su esposa doña Hipólita Sotero al trabajo y ahí arriba de la camioneta Nissan se les veía a los dos esperar a la gente que solicitaba sus servicios en el sitio ubicado en Pero Moreno y Juárez.



Sin embargo el martes pasado, “Yeyo” estuvo casi todo el día con su camioneta en el taller, por eso doña Polita no lo acompañó y por la tarde pasó al sitio a ver si “cascareaba” algo para llevar a la casa, pues ese día había gastado en refacciones y mano de obra y no había ganado nada.



La tarde de ese martes fue abordado por un sujeto quien le pidió un flete para un punto de la ciudad y pese a que el cliente no traía credencial de elector que es un requisito indispensable para que las unidades de alquiler puedan hacer el servicio, don Aurelio aceptó hacer el flete y desde ese momento ya no se volvió a saber nada más de él.



Al caer la noche y no llegar a su hogar, su familia comenzó a preocuparse y comenzaron a buscarlo con sus compañeros de labores y nadie les supo dar razón, hasta que un conocido les dijo que como a las 6 de la tarde de ese día, había visto que la unidad de don Aurelio iba con rumbo a Calzadas, pero no vieron quien la conducía.



Al día siguiente, o sea el miércoles siguieron buscándolo sin obtener datos de su paradero y menos de la unidad que manejaba, por lo que por la tarde sus compañeros de labores hicieron un bloqueo a la entrada de la ciudad y horas más tarde la policía informó del hallazgo de un cuerpo en un local abandonado por la calle Juventino Rosas cerca del malecón costero, el cual posteriormente fue identificado como el del señor Aurelio López Soto.



Este jueves los restos de don Aurelio bajaron a su última morada en un panteón del poniente de la ciudad, pero antes sus familiares llevaron sus restos al sitio del Mercado Morelos en donde trabajó durante muchos años y ahí le hicieron un pequeño homenaje y un pase de lista en donde sus compañeros contestaron ¡Presente¡ a una sola voz.



Hace dos años don Yeyo había sufrido la pérdida de uno de sus hijos José Aurelio López Sotero, quien fue secuestrado y su cuerpo apareció asesinado en la zona de Loma Bonita y hace apenas unos meses le habían robado su camioneta, pero logró recuperarla, pues los delincuentes la dejaron abandonada al volcarse por el rumbo de Sayula de Alemán.



Este jueves los restos de don Aurelio, quien estaba a punto de convertirse en abuelo por quinta ocasión, bajaron a su última morada en un Panteón del Poniente de la ciudad, ante las lagrimas, coraje e indignación de sus familiares y amigos que aún no dan crédito el por qué los delincuentes se hayan ensañado con este hombre, cuyo único delito fue el ganarse la vida honradamente todos los días.