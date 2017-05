Manatíes se estacionaron en Hidalgotitlán

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-25-17:08:36 Hidalgotitlán La presencia de un conjunto de manatíes en un remanso del río Coatzacoalcos, cercano a la “panga”, provocó gran expectación

No fue así, ya que el conjunto de manatíes que fueron avistados desde antier y que supuestamente estaban varados en el remanso del río, retomaron el cauce del río y no hubo necesidad de hacer ningún rescate como se estaba pensando, al observarse que no salían de la zona en donde se habían estacionado.



Imagen del Golfo consultó al enlace de Sedema en la zona sur, doctor Rafael Galina, quien al momento informó que se estaba verificando cuántos manatíes serían, y que había instrucciones de la subsecretaría de Sedema, de darle seguimiento oportuno y el apoyo necesario.



Después, otro representante de la misma dependencia, Alfredo Valenzuela, declararía a medios de comunicación que el grupo de ocho manatíes habían vuelto a la parte en donde estaban más seguras.