La sociedad nos acepta y nos apoya: Muxes

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-25-17:04:23 Minatitlán “La sociedad ahora es más abierta, la gente nos acepta y nos apoya, porque somos personas luchonas y trabajadoras”: Muxe

“La sociedad ahora es más abierta, la gente nos acepta y nos apoya, porque somos personas luchonas y trabajadoras”, dijo Aranza Chigo de Montalvo, integrante de la comunidad gay de Minatitlán y quien este jueves encabezó el arranque de la fiesta “Mushe”, que realizan en esta ciudad.



Esta “muxe” es la que hace ya dos años anunció su compromiso por primera con su pareja, de la que hoy dice todo está “viento en popa” llevando una vida normal de pareja, asegurando “soy la persona más feliz del mundo por estar con él”.



Considera que poco a poco han ido avanzando, aunque todavía tienen que seguir trabajando en la aceptación de las personas, “pero ya es menos el rechazo, mira ahorita cuanta gente nos acompaña y nos manifiesta su cariño “porque nosotros no le faltamos el respeto a nadie, los trajes que hoy portamos son hechos por mujeres.



La fiesta que este jueves dio inicio con el recorrido que hicieron por toda la avenida Justo Sierra, “nos representa con la frente muy en alto, porque siempre estamos con nuestra padres, nuestros seres queridos, siempre nos acompañan”.



En la región zapoteca del istmo de Tehuantepec, se denomina muxe ('mushe') al género que define a una persona nacida con sexo genital masculino que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y/o personal.



Las personas muxe corresponden a parte del espectro de la diversidad sexual y de género de la cultura occidental. Encontrando sus equivalentes en términos como: travestis, mujeres transgénero y mujeres transexuales.



La celebración que tendrán los muxes y que dio inicio con la regada será por tres días, en donde se llevara a cabo la calenda y la coronación de su representante, que este año le corresponder a “Irina I”.





PIDE A CANDIDATOS MAS HOSPITALES





Chigo de Montalvo aprovechó para pedir a los aspirantes a la alcaldía, sean tomados en cuenta ya que hay muchos enfermos de VIH, no solamente en Minatitlán, también en Coatzacoalcos y demás municipios vecinos que fueron contagiados y que no tienen una clínica a donde recurrir para su atención medica.