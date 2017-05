Cita FGE a diputada Rocío Nahle Tweet La Fiscalía General del Estado de Veracruz citará a la diputada federal Norma Rocío Nahle García para que comparezca a ratificar las declaraciones que ha hecho a diversos medios de comunicación y para que aporte las pruebas que tenga para sostener su señalamiento en el sentido de que la C. Ana María Winckler Ortiz es quien entregó dinero en efectivo a la Diputada Eva Cadena Xalapa - 2017-05-25 16:52:00 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La Fiscalía General del Estado de Veracruz citará a la diputada federal Norma Rocío Nahle García para que comparezca a ratificar las declaraciones que ha hecho a diversos medios de comunicación y para que aporte las pruebas que tenga para sostener su señalamiento en el sentido de que la C. Ana María Winckler Ortiz es quien entregó dinero en efectivo a la Diputada Eva Cadena.



La declaración de la diputada Nahle se integrará a la Carpeta de Investigación iniciada de manera oficiosa con motivo de los videos donde aparece la Diputada Eva Cadena recibiendo recursos en efectivo.



La propia Diputada Cadena ya declaró en esta Carpeta de Investigación.



También lo hizo el día de hoy la C. Ana María Winckler Ortiz quien –además de declarar– presentó denuncia penal en relación a los hechos que se le imputan.



La investigación se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores, a cargo del abogado Jaime Cisneros Gómez quien continuará la integración de la misma con plena autonomía.



El Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz se excusará de conocer cualquier asunto relacionado con ésta investigación toda vez que en la misma se menciona a un familiar directo. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

