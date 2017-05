Retirará Sony equipos telefónicos de gama media-alta Tweet La compañía japonesa Sony anunció esta semana que sus equipos telefónicos de gama media-alta serán descontinuados, por lo que no veremos nuevos modelos este año o en un futuro cercano, debido principalmente a que no cumplieron con las expectativas de ventas, informó SDPnoticias Redacción - 2017-05-25 16:39:33 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-25-16:39:58 Redacción Foto tomada de Sony. La compañía japonesa Sony anunció esta semana que sus equipos telefónicos de gama media-alta serán descontinuados, por lo que no veremos nuevos modelos este año o en un futuro cercano, debido principalmente a que no cumplieron con las expectativas de ventas, informó SDPnoticias



Los equipos Xperia X y X Compact que pertenecen a esta línea “premium standard” parecen haber conseguido una buena aceptación en Japón, donde consiguieron el 85 por ciento del volumen de venta; desgraciadamente no pasó lo mismo en otros mercados alrededor del mundo, donde registraron apenas el 31 por ciento de sus ventas y el 46 por ciento del segmento global.



De acuerdo con el portal Xperia Blog, Sony planea enfocar su atención en la gama alta, asegurando así el próximo lanzamiento del Sony Xperia XZ Premium con el que buscan competir contra el Galaxy S8, además de otros dos teléfonos insignia para lo que resta del año.



Los modelos de gama media Xperia XA, XA Ultra, y E5 han logrado satisfacer a los inversionistas de la compañía y también tendrán una actualización para este año, demostrando la tecnología que “únicamente Sony puede entregar”, aseguró la publicación.



