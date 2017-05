Doctor de Mazatlán no reportó amenazas: ISSSTE Tweet El director médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) nacional, Rafael Navarro Meneses, aseguró que el doctor Miguel Ángel Camacho ultimado ayer afuera de una clínica de ese instituto en Mazatlán, Sinaloa, nunca dijo que corría peligro Ciudad de México - 2017-05-25 12:15:28 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El director médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) nacional, Rafael Navarro Meneses, aseguró que el doctor Miguel Ángel Camacho ultimado ayer afuera de una clínica de ese instituto en Mazatlán, Sinaloa, nunca dijo que corría peligro.



El funcionario explicó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva que tras el atentado, habló con los directivos y el personal médico de la clínica de Mazatlán para conocer si Miguel Camacho le había contado a alguien si tenía problemas, pero éste no mencionó nada.



Hablé con la subdirectora médica y con médicos para saber si él había manifestado alguna amenaza o alguna situación que hubiera sido de alerta. Se ha hablado con los médicos del hospital para saber si han sido amenazados, pero no hay nada”, comentó Navarro Meneses.







Explicó que la familia del doctor asesinado a balazos por sujetos que lo interceptaron a bordo de un automóvil tendrá el apoyo de las autoridades médicas del nosocomio.



Estamos tristes en el instituto. El director general también está triste y está preocupado y ha dado indicaciones para dar todo su apoyo a la familia en el sentido de las prestaciones para nuestro compañero médico”, comentó.



Explicó que, por el momento, están a la espera de las indagatorias que lleven a cabo las autoridades para resolver el caso y así puedan dar con los responsables del homicidio. Facebook

Deja tu comentario