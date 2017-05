Ayuntamientos deben trabajar en materia de transparencia: Elba Rivera

Los Ayuntamientos deben trabajar en materia de transparencia y combate a la corrupción para que no vuelvan a repetirse situaciones similares al saqueo de la pasada administración estatal de Veracruz, señaló Elba Rivera Sánchez, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía porteña.



Dijo que no son de extrañarse las acusaciones contra Morena por lo que pidió a los ciudadanos meditar bien su voto y comparar propuestas y trayectorias antes de acudir a las urnas el 4 de junio.



\"Estamos sorprendidos por todo lo que se ventila públicamente. Es algo que uno suponía y está a la vista de todos. Yo tenía otro concepto de Rocío Nahle. Vemos los actos de corrupción de Morena, nadie puede tapar el sol con un dedo, quien vende su trabajo y se deja billetear tarde o temprano sale a la luz pública”.



Señaló que si gana la contienda garantizará transparencia para que los ciudadanos sepan de cuanto es el presupuesto total del municipio, cuanto se obtiene de gestiones federales, cuanto se ejerce en obra pública, quien realiza los trabajos, cuales son los proveedores y cuanto se eroga en gasto corriente.



\"En el municipio lo que necesitamos es transparencia, que todo mundo sepa cuánto dinero hay, en que se va a emplear, cuando se va a contratar y en que se gasta el dinero. Gobierno transparente que rinda cuentas porque es dinero del pueblo y debe tenerse claro que debe alcanzar para cubrir las necesidades de la población, yo estoy proponiendo que tengamos transparencia\".



Lamentó que los impuestos no se vean reflejados en beneficios para el pueblo, por lo que pidió alzar la voz y dar un voto de confianza a los candidatos de Nueva Alianza.