Por falta de agua, toman el palacio de Córdoba

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-24-21:17:05 Córdoba Ante falta del servicio de agua potable, habitantes de 15 comunidades toman el palacio de Córdoba.

La noche de este miércoles, habitantes de 15 comunidades tomaron el palacio de Córdoba tras mantener un bloqueo por más de nueve otras y no recibir el restablecimiento del servicio de agua potable.



Madres de familia desesperadas gritaron "queremos agua", al llegar a tomar el palacio municipal a las 20:30 horas, al tiempo en que manifestaron bloquesron la avenida 1, 2 y 3 a la altura de la calle 1 del centro de Córdoba.



Las vialidades fueron bloqueadas con cuerdas y cartulinas, bicicletas, que obstruyen el paso mientras que amenazaron que bloquearan la autopista el jueves por la mañana.



Los manifestantes bloqueron carreteras, tomaron una pipa, dos autobuses, trasladándose al centro de la ciudad para tomar el Palacio Municipal, cerraron las puertas del palacio, y colocaron una lona exigiendo el servicio de agua potable.



"No pedimos rosas; ni flores, Tomás Ríos pedimos soluciones, así como en campaña al PAN recibimos, no te pedimos agua por favor, te la exigimos. Es nuestro derecho como ciudadanos porque puntual el recibo bien que lo pagamos. ¿Donde está el mantenimiento preventivo?" dice textualmente la lona.



Los manifestantes aseguran que no se retiraran hasta que no se les dote del servicio que fue interrumpido desde hace varios días.