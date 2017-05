Avanzan las acreditaciones a facultades de la UV: Rectora

El proceso de acreditación avanza en la Universidad Veracruzana en las diversas facultades de todas las regiones. Este miércoles se le entregó el reconocimiento Nivel 1 al programa educativo de la Licenciatura en Enfermería campus Veracruz.



En el marco de esta ceremonia protocolaria asistió la rectora de esta máxima casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, quien dijo que finalizó este año el proceso de exámenes de admisión con una demanda de 41 mil sustentantes, cifra muy por encima del año pasado.



El crecimiento de las solicitudes de ingreso este año se cree que se debe al prestigio ganado con las acreditaciones que avalan la calidad de las licenciaturas que ofrecen.



Agregó que el 20% de los aspirantes a ingresar a esta institución educativa proceden de otros estados de la república lo cual posiciona a la Universidad Veracruzana como una de las mejores por su oferta educativa.



Con el intenso calor que azota el estado la rectora reconoció que tienen problemas con los climas de las USBI, tanto de Veracruz como de Coatzacoalcos.



El problema, explica, es que los sistemas de enfriamiento son los originales que se instalaron cuando se construyeron las USBI.



En el caso específico de USBI Veracruz ya se le dio mantenimiento hace dos años, sin embargo no fue suficiente porque los climas ya dieron su vida útil.



Ante la inconformidad de trabajadores del sindicato por el insoportable calor se asignaron 9 millones de pesos para la reposición de los climas en el campus Mocambo. Los trabajos ya iniciaron anunció la rectora.



En el caso de USBI Coatzacoalcos se hizo un esfuerzo por parte del comité “Promejora” que son las cuentas voluntarias que los estudiantes otorgan a sus facultades. Cada facultad otorgó recurso y la administración central dio lo que faltaba para recaudar la reposición de los aires acondicionados.



En otros temas como el de la candidatura para la rectoría a lanzarse este 30 julio, Sara Ladrón de Guevara negó que exista hostigamiento a la posible candidata Rocío Ojeda como lo ha comentado la representante de Facico.



“Ningún hostigamiento a ningún miembro, si dice que hay mano cargada es su opinión, es su derecho de expresarse”, exclamó.



La rectora admitió que tiene la intención de reelegirse ya que vale la pena continuar con ese trabajo que ha venido realizando.



Al revelar sus aspiraciones agregó inmediatamente que no es tiempo de contienda aún, que hay que esperar para empezar con las postulaciones.



Negó que se les prohíba a los aspirantes a que reúnan o realicen recorridos, no obstante dejó muy en claro que la junta de gobierno no ha lanzado la convocatoria para que se adelanten los aspirantes en la contienda.