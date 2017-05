Se reportaron 12 afiliaciones indebidas en Coatzacoalcos: INE

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-24-20:39:35 Coatzacoalcos Fueron 12 los ciudadanos de Coatzacoalcos, que emitieron su queja por afiliación indebida a partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatzacoalcos, recibió 12 quejas de ciudadanos por afiliación indebida a padrones de partidos políticos; los responsables, podrían ser sancionados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).



Así lo dio a conocer Oliver González Pérez, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 11 del INE, quien recordó que el plazo para que los ciudadanos afiliados indebidamente a un partido político, interpusieran su queja para ser dados de baja del padrón, venció el pasado 19 de mayo.



Las 12 quejas, dijo, fueron en contra de varios partidos políticos. Se levantaron las actas circunstanciadas correspondientes y se remitieron a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, para el seguimiento respectivo según los elementos que se encuentren.



De acuerdo con el funcionario electoral, luego de haber levantado la queja, este departamento del INE realizará un análisis para determinar si el ciudadano se afilió o no al partido político.



Para ello, se investigará en los padrones de cada partido, para verificar si hay un documento en donde el ciudadano firmó su afiliación. Si no hay un documento firmado, la queja se turnará a la Fepade.



Y si el ciudadano firmó de consentimiento su afiliación, sólo procederá la solicitud de baja del partido político en cuestión.



Según González Pérez, la sanción será indicada por el Juzgado que lleva el caso, y va desde los 30 salarios mínimos hasta cinco años de prisión, dependiendo del delito y la gravedad de éste.



En el caso de la multa monetaria, deberá ser cubierta con las prerrogativas del partido a nivel nacional; o en determinado caso, se sancionará con prisión a la persona que haya afiliado indebidamente.





USAN DATOS DE CIUDADANOS



El vocal ejecutivo, reconoció que los partidos políticos tienen acceso a la clave de elector y datos de los ciudadanos, pues en cada proceso electoral se les entrega la lista nominal para que presenten observaciones.



“Ellos la reciben con la condicionante de solamente utilizarla para esta revisión, no para otros fines; si el partido político la utiliza para otro fin, puede llevar a una sanción por uso indebido”, dijo.



A raíz de este uso indebido, el INE decidió a partir de esta jornada electoral, entregar la lista nominal sin domicilio del ciudadano y protegiendo la mayoría de los datos, proporcionando así únicamente la fotografía y la clave de elector.



Pese a esta situación, la lista nominal seguirá entregándose a los partidos políticos, por lo que el riesgo de que vuelvan a hacer uso indebido de la información de cada ciudadano, sigue vigente.