Confían en que FGE sancione probables actos de violencia sexual que involucran a funcionario

La pederastia es un delito repugnante que va en aumento y mantiene en riesgo latente a las nuevas generaciones, lamentó el candidato de la Alianza PRD-PAN a la presidencia municipal de Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez, quien externó su repudio a los actos de violencia sexual en los que presuntamente se involucra al funcionario del Ayuntamiento Marcos Flores Aguilar, en agravio de estudiantes de secundaria.



En entrevista el abanderado de la alianza \"Contigo el cambio sigue\" se congratuló con la investigación que inició el fiscal general del Estado Jorge Winckler, al tener conocimiento de probables indicios de abuso sexual en los que probablemente se victimiza a menores de edad.



Este tipo de delitos deben castigarse con sanciones ejemplares, dijo Argeniz Vázquez, \"sobre todo cuando los comete un servidor público que abusa de su poder y dinero para seducir u obligar a las víctimas a tener relaciones sexuales con él\".



El joven candidato confió en que la Fiscalía haga una investigación exhaustiva y responda a la preocupación, indignación y angustia de los padres de familia de Santiago Tuxtla, que a través de un video que circula en redes sociales se dan cuenta de las presuntas perversidades del empleado municipal, a quien se le evidencia teniendo sexo con estudiantes.



“Este tipo de conductas no deben quedar impunes, porque los daños que se ocasionan dejan secuelas irreversibles como depresión, ansiedad, fracaso escolar, incluso infecciones, embarazos no deseados, y en el peor de los casos hasta suicidios”.



Lamentó que la violencia sexual infantil aumenta cada día pese a las importantes reformas legislativas aprobadas en la Cámara Federal y Legislaturas estatales para incrementar penas, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De acuerdo al Código Penal del Estado la pederastia es un delito grave que se castiga de 6 a 30 años de prisión y multa de hasta tres mil días de salario.



Por ello, el aspirante a la alcaldía de Santiago Tuxtla dijo que tanto las autoridades estatales, federales, edilicias, religiosas, educativas, de todos los niveles, están obligadas a prevenir este delito y denunciarlos cuando se enteren de su existencia.



Anteriormente las victimas más frecuentes eran las niñas, pero ahora el peligro que enfrentan los niños es casi similar; por lo que es importante que padres de familia denuncien, incluso los menores pueden solicitar el apoyo de un adulto para ir ante las autoridades y señalar a un agresor sexual.



Finalmente Argeniz Vázquez dijo que en Veracruz la infancia se tiene que cuidar y proteger de todo tipo de abuso, y en lo personal hará lo que esté a su alcance para coadyuvar al esclarecimiento de este caso y para que en Santiago Tuxtla no se cometan esas prácticas repugnantes.