Urge a trabajadores marítimos de Veracruz regular derechos

Trabajadores de la terminal marítima de Veracruz esperan desde hace varios lustros que regularicen su situación para tener derecho pleno al Seguro Social y no depender de convenios volátiles, expresó José Juan López Olvera, secretario general del Sindicato de la Compañía Portuaria de Veracruz.



Explicó que ese sector es inexistente para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no lo ampara la Ley Federal del Trabajo; por eso subsisten como trabajadores eventuales y para acudir a consulta al IMSS requieren llevar un aviso de trabajo con vigencia de “derechos”.



Informó que actualmente el por el último turno trabajado tienen 5 día de vigencia para acceder al IMSS, pero es un convenio de palabra y en cualquier momento la institución podría no hacerlo válido.



El líder sindical afirmó que desde hace varios años han pasado candidatos a cargos de elección popular quienes prometen ayudar a los portuarios para poner fin a su incertidumbre ante el Seguro Social, pero nunca cumplen.



“El trabajador portuario no aparece en la Ley Federal del Trabajo; aparece el de la construcción, de meseros, pero no el portuario. Contamos con el servicio pero no lo tenemos firmado ni aparecemos como trabajadores portuarios en la ley.



“Queremos un convenio para proteger al trabajador portuario y a las familias, que lo tengamos como un derecho. Las palabras se las lleva el viento, el Seguro o las empresas pueden decir ‘ya no lo respeto’ y se acabó hasta ahí”, advirtió López Olvera.



Resaltó que al menos mil 200 trabajadores del recinto portuario de Veracruz se encuentran en esa incertidumbre laboral, de los cuales 264 son de la CPV y 300 de CICE, más los de otros gremios.



Sí pueden jubilarse en el IMSS con base en las semanas cotizadas o laboradas a lo largo de su vida: los anteriores a la Ley del 91, con 500 semanas y 60 años de edad; y los del 92 en adelante, con mil 250 semanas a los 65 años de edad.



El líder sindical urgió a los legisladores federales a reformar la Ley del Seguro Social para que le haga justicia a los trabajadores portuarios.