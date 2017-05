miércoles, 24 de mayo del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Llama Morena a mendocinos a no votar por políticos Tweet El Comité Directivo Municipal de Morena respaldó este día la propuesta ciudadana de no depositar la confianza ni en partidos ni en personas que solo en tiempos electorales hacen faena y prometen desarrollo, por lo cual anunciaron la suma de sectores ciudadanos a la campaña municipal. Ciudad Mendoza - 2017-05-24 17:24:36 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-24-17:25:25 Ciudad Mendoza El Comité Directivo Municipal de Morena respaldó este día la propuesta ciudadana de no depositar la confianza ni en partidos ni en personas que solo en tiempos electorales hacen faena y prometen desarrollo, por lo cual anunciaron la suma de sectores ciudadanos a la campaña municipal. El Comité Directivo Municipal de Morena respaldó este día la propuesta ciudadana de no depositar la confianza ni en partidos ni en personas que solo en tiempos electorales hacen faena y prometen desarrollo, por lo cual anunciaron la suma de sectores ciudadanos a la campaña municipal.



A la par, el candidato de MORENA, Luis Arturo Santiago Martínez señaló que en comunidades como La Cuesta y Necoxtla los liderazgos han sido utilizados para promover el voto en favor de algún candidato y prueba de ello exhibió el caso de Raúl Mora quien aparentemente cobra 15 mil pesos con el Ayuntamiento local.



“A todos los habitantes de Camerino z Mendoza, estamos en vísperas de definir el destino de nuestro municipio y convertir en fiesta cívica el día de la elección, el 4 de junio tendrán en sus manos sembrar el destino del mañana”, dijo Luis Arturo Santiago.



No a la indiferencia ni abstención, o votamos por la honradez y honestidad así como castigo a quienes empobrecen a generaciones de mendocinos o volvemos a caer en trampa, la mentira, calumnia, corrupción e impunidad.



Un servidor acompañado de militantes, asociaciones civiles y organizaciones ciudadanas, iniciaremos un movimiento de tres vertientes: 1 invitar a todos a que salgan a votar el 4 de junio por el candidato que quieran y la propuesta que gusten pero salgan a votar porque es un derecho ciudadano y así minimizamos el fraude electoral.



La segunda, denunciamos que se está fraguando en este y varios municipios una elección de Estado a través de la compra del voto, manipulación de programas sociales y región amenazada por alquimistas, mapaches, carrusel y amantes de lo oscuro.



La tercera, dijo, es que se está luchando contra todo ello en calles, barrios y colonias y por ello se firma esta invitación al voto consciente y libre, en el que se juega el futuro del municipio. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

