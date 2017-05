Frente frío no hizo presencia en el sur de Veracruz: PC Tweet Aunque se pronosticó la llegada de un Frente Frío, la realidad es que este miércoles no llegó al sur de Veracruz, en cambio siguen las consecuencias por las altas temperaturas Coatzacoalcos - 2017-05-24 13:56:10 - Libe Sahe / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-24-13:58:04 Coatzacoalcos Aunque se pronosticó norte, este no llegó al sur, en cambio siguen las altas temperaturas. Aunque se pronosticó la llegada de un Frente Frío, la realidad es que este miércoles no llegó al sur de Veracruz, en cambio siguen las consecuencias por las altas temperaturas.



En promedio Protección Civil y Bomberos recibe un promedio de 11 reportes diarios en incendios de pastizales.







