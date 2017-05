Detenciones de FGE, con tintes políticos: UV

Las detenciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de exfuncionarios duartistas y del líder sindical de Tamsa Pascual Lagunes, no escapa del ámbito político y con tintes al proceso electoral del próximo 4 de junio.



Así lo consideró el Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana Leopoldo Alafita Méndez, quien además mencionó que el fiscal Jorge Winckler Ortíz ha actuado de manera lenta en relación con la gran defraudación y despojo que se ha realizado a la sociedad veracruzana.



Si bien dijo que se está actuando de manera correcta por parte de los procuradores de justicia en el estado, esto no será suficiente para que el electorado tenga una referencia diferente en cuanto al sentido de su voto para el próximo 4 de junio, fecha en la que los veracruzanos elegirán a los 212 presidentes municipales.



Si bien no se puede desvincular lo político, de lo electoral, estas intervenciones no serán factor preponderante para que los veracruzanos emitan un voto de castigo para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



“En esta época de campañas difícilmente un tema puede escapar del ámbito político, todo tiene una conversión en la interpretación del momento político y las acciones de la FGE no están fuera de ese marco”.



En cuanto a la violencia que atañe no solo a la entidad veracruzana sino a todo el país, no está desligada del poder político.



El investigador del IIHS mencionó que en toda campaña electoral están de por medio intereses políticos, intereses económicos y de grupos que se benefician y que muchas veces están al margen de la información a la que los ciudadanos comunes pueden acceder.



Para finalizar Alafita Méndez consideró que los hechos violentos que se han presentado en las últimas semanas en la entidad veracruzana podrían no solo inhibir la participación ciudadana el próximo 4 de junio.