Renuncian las consejeras del Instituto Veracruzano de las Mujeres; 'Gobierno de Yunes Linares, autoritario', acusan

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-24-13:53:04 Xalapa

En el "Veracruz de la alternancia", del primero de diciembre de 2016 al 30 de abril de 2017, se han registrado 94 asesinatos de mujeres muestra de que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hay nulo interés por la vida y los derechos humanos de las veracruzanas, acusó Estela Casados González al anunciar la renuncia de las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).



Este miércoles es dieron a conocer un documento dirigido al gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares donde exponen la renuncia a sus cargos con carácter de irrevocable.



Y es que de acuerdo con las quejosas, quienes llamaron "autoritario" al actual gobierno estatal, desde diciembre pasado a partir de que se designó a Sara Gabriela Palacios Hernández como encargada de oficina del IVM, no se les provee información que permita realizar la labor que mandata la ley a ese consejo ciudadano.



"En ese tenor, a seis meses de dicho nombramiento no hemos tenido acceso ni se nos ha suministrado información sobre el plan de trabajo, presupuesto, programas y proyectos que desarrolla el instituto en 2017. Situación por demás grave, pues obstaculiza las tareas, aportaciones y recomendaciones que este Consejo Ciudadano puede y debe aportar, ya que fue creado por ese fin".



Subrayó que han solicitado por escrito en diversas ocasiones, sesionar con la encargada de oficina y con el cuerpo directivo parca trabajar de manera conjunta en beneficio de la población femenina de la entidad; sin embargo, reiteradamente y sin que media comunicación oficial se les han cancelado reuniones o se les ha comunicado de último momento que no se podrán hacer.



"Observamos con pesar que a seis meses de que inició la nueva administración gubernamental que se comprometió anticipadamente con las mujeres por la consecución de sus derechos y actuar en el marco de la ley, que la junta de gobierno del IVM no ha tenido el honor de ser encabezada por su presidente el titular del ejecutivo estatal en ninguna de sus sesiones".



Lo anterior acusó muestra el pulso que ha caracterizado a la actual junta de gobierno y a la actual administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, en la que fuera del discurso, hay nulo interés por la vida y los derechos humanos de las veracruzanas.



"Le informamos que no debemos continuar avalando con nuestra presencia el desaseo con el que se está conformando esta nueva etapa del IVM. Renunciamos porque no deseamos legitimar a un instituto que ya perdió su objetivo", dijo dirigiéndose a Yunes Linares.



Ese consejo consultivo de carácter honorífico y representativo de la sociedad civil, estaba integrado por 15 veracruzanas expertas en trabajo organizativo con mujeres, especialistas en perspectiva de género y con amplia trayectoria en la lucha por el respeto a los derechos humanos.