Ex perredista de Coatza rechazó invitación del PRI Tweet El ex presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vertiz Hernández, y quien ahora solo forma parte de la militancia, admitió que le hicieron un llamado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que se una a sus filas, pero dijo tajantemente que con ellos “ni a las canicas” Coatzacoalcos - 2017-05-24 13:44:37 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Osvaldo Antonio Sotelo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-24-13:46:05 Coatzacoalcos El ex presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vertiz Hernández, y quien ahora solo forma parte de la militancia, admitió que le hicieron un llamado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que se una a sus filas, pero dijo tajantemente que con ellos “ni a las canicas”.



En ese sentido dio a conocer que se espera la renuncia de otros 20 dirigentes municipales del PRD, entre ellos en Aguadulce, Nanchital, entre otros más, esperando que también renuncien más militantes.



“El problema es que nos metieron muchos candidatos del PRI, eso pierde la credibilidad, nos sentimos sorprendidos porque en el consejo decidimos una cosa, y en la realidad se hizo otra, no podemos avalar eso, nos sentimos relegados” señalo Vertiz Hernández, quien estuvo al frente del sol azteca durante 19 años.



Consideró que el PRD va a un destino gris, y después de su renuncia al cargo no tuvo ningún llamado ni por teléfono de los dirigentes del partido del sol azteca a nivel estatal. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario