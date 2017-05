Carrera para desmantelar la célula del atentado de Mánchester

La policía británica detuvo en total a 5 personas en relación con el atentado de Mánchester reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y confirmó este miércoles que el autor era parte de un grupo.



Además, un hermano del principal sospechoso, el británico de origen libio Salman Abedi, muerto en el atentado, fue detenido en Trípoli, reveló a la AFP, bajo anonimato, un allegado de la familia.



"Está claro que estamos investigando una célula", dijo a la prensa el comandante de la policía de Mánchester, Ian Hopkins, cuando le preguntaron si estaban buscando específicamente al hombre que fabricó la bomba que mató a 22 personas e hirió a 59 al final de un concierto de Ariana Grande.



Poco después, la policía anunció la quinta detención en relación al caso, en Wigan, en las inmediaciones de Mánchester.

"Cuando el hombre fue arrestado llevaba un paquete que estamos examinando", precisó la policía.



Unos mil soldados se desplegaron por el país, principalmente en Londres, después de que el gobierno activara el máximo nivel de alerta terrorista, "crítico", que significa que un atentado es inminente.



Simultáneamente, iban conociéndose más nombres de víctimas. Niñas, adolescentes, padres que iban a buscarlos... Los rostros e historias de los muertos aumentaban la consternación.



"Maldad pura" (The Sun), "Vidas jóvenes robadas por el terror" (The Guardian), "Oraciones por los desaparecidos y los muertos" (Manchester Evening News) eran algunas de las portadas ilustradas con fotos de la víctimas.



La policía anunció que había concluido el proceso de identificación de todas las víctimas y que ya se había puesto en contacto con todas las familias.



En cuatro o cinco días, cuando concluyan totalmente los exámenes forenses, "estaremos en posición de comunicar formalmente los nombres" de los muertos, afirmaba el comunicado policial.



Nick Lewis, padre de una de las muchachas heridas, explicó que su hija había sido "cosida, atornillada, perforada, vendada" y finalmente recompuesta por los médicos. "Será un camino largo, pero hemos dado el primer paso", explicó.





- Servicios de inteligencia al tanto de Abedi -



La ministra de Interior británica, Amber Rudd, dijo que el principal sospechoso, Salman Abedi, muerto en el atentado, había estado bajo el radar de los servicios de inteligencia.

"Era alguien que los servicios de inteligencia conocían y estoy segura de que cuando esta investigación concluya sabremos más", dijo Rudd.



"Los servicios de seguridad conocen a mucha gente, eso no significa que esperemos que detengan a todo el mundo que conocen", puntualizó.



Abedi tenía 22 años y había nacido en Mánchester, hijo de inmigrantes libios. Según la prensa británica había estado en Libia y Siria antes de volver al Reino Unido y cometer los atentados, un extremo no confirmado por las autoridades.



El ministro francés de Interior, Gerard Collomb declaró que, según información procedente de los investigadores británicos, Abedi pasó por Libia y "probablemente" también por Siria.





- Soldados en las calles -



La idea de que sus cómplices seguían libres motivó la decisión del gobierno de activar el máximo nivel de alerta terrorista.



En respuesta al aumento de la alerta, se desplegaron "unos mil soldados", dijo a la AFP una portavoz del ministerio de Defensa. Los militares llegaron en autobuses al centro de Londres y se desplegaron en sus puestos.



"Es un arreglo temporal para responder a un hecho excepcional", precisó Rudd.



El comandante Hopkins confirmó que no se habían desplegado militares en Mánchester.



Scotland Yard afirmó que los soldados estarán bajo su mando y brindarán "protección armada estática en lugares clave" como el palacio de Buckingham, la residencia de la primera ministra, embajadas y el Parlamento.



Dos meses antes del atentado de Mánchester, un hombre embistió con su coche a los transeúntes que paseaban cerca del Parlamento, antes de matar a un policía desarmado que custodiaba el edificio, dejando en total cinco muertos.



Como consecuencia del atentado, el Chelsea anunció que anulaba el desfile para celebrar el título de la liga inglesa de fútbol, previsto en Londres el domingo, por el atentado de Mánchester. Por su parte, el futbolista del Manchester City Yaya Touré donó 100.000 libras (115.000 euros) para ayudar a las víctimas.



- Los rostros de la tragedia -



El atentado del lunes fue el peor sufrido por el país desde 2005, cuando varios kamikazes hicieron estallar sus bombas en metros y un autobús de Londres, provocando 52 muertos y 700 heridos.



El gobierno decretó un minuto de silencio el jueves en honor de las víctimas, a las 11H00 (10H00 GMT), tras lo cual los partidos políticos reanudarán la campaña de las elecciones del 8 de junio.

En total, se conoce públicamente el nombre de 12 de los 22 muertos.



Charlotte Campbell, que el martes apareció en las principales televisiones británicas pidiendo ayuda para encontrar a su hija Olivia, de 15 años, anunció este miércoles que había muerto.



"RIP mi querida hija preciosa linda Olivia Campbell llevada lejos, lejos, prematuramente, ves a cantar con los ángeles y sigue sonriendo. Mamá te quiere", escribió apesadumbrada en Facebook, junto a una foto de la chica.



También se confirmó la muerte de un hombre y una mujer polacos que vivían en el Reino Unido, y de dos amigas británicas de 45 y 47 años. Los cuatro habían ido al concierto a buscar a sus hijos.



La víctima más joven sigue siendo la niña de 8 años Saffie Rose Roussos.