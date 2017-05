Huachicoleros crecen como plaga; Policía Física de Pemex es rebasada por los chupaductos

Pemex ha sido rebasado por el robo de combustible, que se ha vuelto como una plaga, aseguró un trabajador operativo de la empresa que prefirió el anonimato.



Señaló que detrás del problema hay una red de complicidades, sin embargo reconoció que por parte de Petróleos Mexicanos hay un esfuerzo para combatirlo, pero este es limitado comparado con lo que hay que enfrentar.



“La Seguridad Física de Pemex no se da abasto para lidiar con esta situación, están rebasados por los huachicoleros”, reconoció la fuente.



Aseguró que la ciudadanía podría ayudar a evitar estos accidentes que causan las tomas clandestinas, pero no lo hace “porque tienen gente ahí metida y por ignorancia”.



Veracruz es un estado riquísimo en producción petrolera y por eso atrae a los chupaductos, pero también operan en Tamaulipas y Tabasco; un problema muy grave que pone en riesgo a todos, explicó.





- ¿Es nueva la venta ilegal de combustible?



Es un fenómeno que no es nuevo, tiene años de existir desgraciadamente, pero que en las últimas fechas se ha incrementado por casos que se han registrado ya en prensa, en diferentes medios y a nivel nacional. Ha habido una intromisión también de la delincuencia organizada que han estado aumentando la presencia con gente que se dedica a esto.





-¿Es un “negocio” redituable?



Sí, esto se puede reflejar a nivel nacional, en el caso concreto de Puebla, que es el que ha dado mayor resonancia y que ocupa los primeros lugares, después de Guanajuato, pero Veracruz no está exento y es en consecuencia natural porque en el estado hay una gran cantidad de ductos, oleoductos, gasoductos y demás que cruzan todo el estado, de sur a norte y partes intermedias. Es el estado con mayor cruce de ductos y uno de los mayores productores.





- ¿Por qué crees que se ha disparado esta situación?



Yo creo que son dos cosas, una el aumento de la gasolina. La segunda, que existe una cadena de gente involucrada. En una publicación mencionaron que detrás de los huachicoleros de Puebla estaba involucrada gente cercana al gobernador, por ejemplo. Es algo bien delicado, pero que no se puede explicar de otra manera. También podría ser que la gente del pueblo cercano a las tomas clandestinas esté involucrada en esto, de manera voluntaria o involuntaria.





- ¿Se necesita estar capacitado para extraer el combustible de los ductos de forma ilegal?



Si, definitivamente se necesita un conocimiento técnico porque estamos hablando de que un gasoducto, un oleoducto, que transporta ya sea diesel o gasolina, tiene una dimensión bastante grande que lo menos que puede tener son 12, 18, 20 o 24 pulgadas de diámetro esa tubería, pero además lleva mucha presión.



Si tú simplemente pinchas una manguera de jardín, el agua sale con presión, ahora imagina lo que significa el volumen de un combustible, indiscutiblemente se requiere un conocimiento técnico de cómo hacer esa sustracción ilegal del combustible.





- ¿Pero no están totalmente capacitados?



Precisamente se dan esos accidentes, explosiones o derrames de combustible, porque seguramente hay gente que no tiene esos conocimientos técnicos.





- ¿Quién puede hacer esta sustracción ilegal?



Para hacer ese tipo de sustracciones, ese tipo de perforaciones, de chupar el hidrocarburo hay compañías que fabrican las válvulas o herramientas y capacitan a su personal. Hay compañías que se dedican a darle mantenimiento a los oleoductos y también tienen la capacitación de su personal.











Desgraciadamente no solamente Petróleos Mexicanos capacita, y no quiere decir que esté exento, sino que igual hay personas que ya no trabajan en la empresa y que están fuera.





- ¿Estamos hablando de extrabajadores que podrían estar involucrados?



Claro que sí, y no solo de Pemex, sino de otras empresas que son muchas. Definitivamente tiene que haber muchas personas involucradas porque hay casos como el de San Martín Texmelucan, Puebla, donde a orilla a la carretera estaban formados en línea más de 20 vehículos que fueron decomisados por el Ejército y todos estaban listos para recibir el combustible, a plena luz del día, a la vista de todos y quien encabezaba eso era la Policía Municipal.





- ¿Cuánta gente hay involucrada en esto?



Muchísima, desde el que hace el trabajo mecánico de conectar la sustracción del ducto, hasta el que está despachando, como si fuese un centro de acopio o punto de venta, y todos los que están vigilando.





- ¿Por qué si ha cobrado vidas sigue pasando esto?



Porque sin duda es un gran negocio en donde está involucrada la gente de los poblados, se ha sabido de casos que participan desde niños y señoras como “halcones”, cuya función es vigilar y avisar cuando llega la autoridad.



Sigue siendo un negocio porque la gente lo compra, bajo cualquier pretexto. Argumentan que ahí sí les dan litros de a litro y a un menor precio. Lo que no piensan que a la larga, ese ahorro o esa “fuente” de ingresos, les puede costar la vida, no solo de ellos, sino la de todos, su familia, el amigo, el vecino, etcétera.













- ¿Es muy evidente?



Es algo sumamente escandaloso el nivel de cinismo y de que se sienten tan seguros de que no pasa nada. Antes era relativamente conocido de que en algún lugar escondido en la selva o en el monte hubo un derrame de combustible y pues de inmediato, cuando se daban cuenta, la gente por miedo a un accidente daba parte a las autoridades. Pero cuando pasan otros tipos de accidentes y ves que se multiplican por todas partes, como los casos documentados en diferentes medios a nivel nacional y en diferentes estados, es definitivamente porque ya nadie dice nada.





- ¿Es posible que las gasolineras establecidas puedan estar vendiendo este producto robado?



Yo creo que sí, es demasiado combustible como para venderlo al menudeo.





- ¿Qué hay en Veracruz?



Veracruz es rico en producción, extracción y distribución de hidrocarburos porque aquí tenemos una de las áreas de producción, por ejemplo de gas, eso definitivamente es más difícil y demasiado peligroso.





- ¿Por qué ahora nos damos cuenta de los incendios, explosiones y muertes en esos puntos?



Ha habido ocasiones en donde se ve muy clarito dónde está el ducto y hay algún vehículo o dos o tres, que quedan calcinados, que quedan reducidos a nada, porque la gente que está ahí, simplemente no son personas capacitadas, por eso digo que hay mucha gente involucrada.





¿Cuál es el riesgo para Veracruz?



El desconocimiento, la ignorancia nos hace cometer muchos errores, el haber tantas tomas clandestinas es un riesgo latente. Alguien puede pensar que ya llenaron una pipa y se pueden ir corriendo, si tienen una válvula o una llave, tal vez la cierran, pero no son una empresa, no tienen la capacitación, ni la técnica, ni las herramientas adecuadas, lo que puede ocasionar muchos desastres fatales.





- ¿Un ejemplo?



Recuerdo un accidente en Río Blanco, donde la gente estaba recogiendo diesel y gasolina y se incendiaron, se quemaron.





- ¿Por qué pasó esto?



Cuando existe combustible regado, como el que estaba ya ahí, en el ambiente existe oxígeno, lo único que faltaba para generar el fuego era la temperatura. El punto de inflamación de la gasolina es de 50 grados bajo cero, es decir, tú puedes meter un recipiente al congelador y está emitiendo vapores, lo que se incendia es el vapor que genera.



El incendio puede ocurrir inesperadamente, sin una causa aparente, sin una causa visible al ojo humano, con tan solo una chispa que puede ser generada por la estática de la ropa que uno trae puesta o el uso del celular. Ahora imagínate lo que sucede cuando llegan a hacer las maniobras chuecas y va tanta gente en sus vehículos, donde el escape o el motor del vehículo puede ser generador de esa chispa que le falta a los gases del combustible y al oxígeno para explotar.





- ¿En el estado de Veracruz, hacia dónde se da más este robo?



Hacia la zona limítrofe de Tierra Blanca con Oaxaca, hacia Omealca, Vicente Camalote, El Jícaro, Orizaba, Córdoba, entre otras.













- ¿Cuál es el papel de Seguridad Física de Pemex?



Su responsabilidad es el resguardo, la custodia, tienen la capacidad de operar, de intervenir y la autoridad para detener mientras llega el proceso de investigación y todo lo que esto conlleva. Lo que no tienen es la capacidad física para cubrir todo el espacio, todo el terreno veracruzano. Es algo muy complicado.





- ¿Qué hace Pemex para combatir el robo de combustible?



Tiene sistemas de monitoreo, realiza trabajos de campo, tiene vigilancia todo el tiempo, misma que se ha redoblado e intensificado.