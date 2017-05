Perredistas veracruzanos se sienten mas cómodos con AMLO

La izquierda veracruzana en los últimos años ha sido comprada, camaleónica, que pasa del rojo intenso al azul fuerte, de acuerdo a los intereses que marque el dinero y el poder.



Sabedores de la debacle del perredismo veracruzano, inteligentemente los chamacos perredistas, Rogelio Franco Castán y Sergio Rodríguez pactaron con el poder, primero envueltos por el encantador de serpientes, Fidel Herrera Beltrán en la campaña del 2004 cuando concretan la coalición de izquierda PRD, PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, para postular al exgobernador de Veracruz Dante Delgado y dividir la votación con el PAN, el resultado fue la victoria del Herrera Beltrán contra Gerardo Buganza por tan solo 25 mil votos, el dirigente estatal era entonces el hoy secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.



Alianzas



Ahí acusados por sus propios compañeros como el entonces líder nacional de la tribu del PRD denominada.



Movimiento



Progresista, Elías Miguel Moreno Brizuela, Juan Vergel Pacheco y los hermanos Romero Aquino acusan a los “chamacos” perredistas de ser moneda de cambio y empezar a coludirse con el poder a cambio de dinero y posiciones políticas.



Cuando el perredista Arturo Herviz Reyes impulsó a Rogelio Franco, nunca se imaginó los alcances del exdiputado federal y local.



Cuestionado por su lugar de nacimiento (afirman que no nació en Tuxpan, sino que es chilango) Franco Castán se convirtió en el principal operador político de Fidel Herrera, más rojo que el propio PRI.



Fidel Herrera tenia comprado al PRD de Franco y al PAN de Cambranis, eran mejor atendidos que los mismos priistas, con un Congreso donde no tenía mayoría, Fidel sacó adelante iniciativas que parecía que no tendrían final feliz. Después de una asamblea amañanada, donde fue duramente cuestionado, Sergio Rodríguez Cortés queda como presidente estatal del PRD veracruzano y ahí comienza otra historia.



Protegido por Jesús Zambrano, Rodríguez Cortes sigue pactando con Javier Duarte en el 2013 literalmente tira la alianza PRD-PAN alegando que no podría la izquierda con la derecha, se convierte en el director General del Servicio Nacional del Empleo en la administración de Javier Duarte, cuestionado por esta decisión, Rodríguez Cortes empieza a filtrarse con los hombres cercanos al gobernador Duarte, principalmente con Erick Lagos con los que comienza a empezar un nuevo proyecto.



Negociaciones



Después de insistir que no habría manera de mezclar el agua con el aceite y fortalecidos por una negociación que les dejó presidencias municipales y diputaciones locales, el PRI rojo empieza a coquetear con el PAN para las elecciones de 2016.



Al no tener una fuerte carta que garantizará el triunfo a la gubernatura, de nueva cuenta Sergio Rodríguez y Franco Castán convencen al hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares de aceptar la alianza para sacar al PRI del gobierno estatal después de más de 70 años gobernando, fue a través del actual diputado local Sergio Rodríguez y operado por el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez que se concreta la alianza para que Yunes Linares aceptara ir por los dos partidos, el PRD rojo comenzaba a cambiar de color.



Con acuerdos de posiciones políticas Miguel Ángel Yunes gana la gubernatura, Sergio Rodríguez ocupa la primera posición en la lista de plurinominales y Rogelio Franco es designado como Secretario de Gobierno.



El sábado 20 de mayo dieron conferencia conjunta los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, anunciando que van juntos para sacar al PRI de los pinos, discurso de sobremanera trillado cuando Fox fue candidato, la pregunta es: ¿Qué hará el PRD en Veracruz?, el PRD rojo como lo bautizó el ahora Subsecretario de Educación Uriel Flores Aguayo, ese que le daba pavor sentarse con Rogelio Franco y Sergio Rodríguez cofundadores de esta etapa aliancista a favor de Miguel Angel Yunes.



Incómodos



Hoy pareciera que los perredistas no se sienten nada cómodos en el Gobierno azul, para muestra está el esposo de la Directora de Asuntos Indígenas a nivel Estatal y exalcaldesa de Mixtla, Dulce Maria García López quien es candidato por MORENA en ese municipio Serrano, no creemos que haya tomado una decisión fuera de ese equipo político, aún más, uno de los incondicionales de Sergio Rodriguez, Rafael Rivero Ponce es candidato por Nueva Alianza en Huiloapan.



Incluso con la venia de Rogelio Franco, la Coordinadora de la fracción perredista, Yazmin Copete Zapot platica a través de su jefe político Carlos Sotelo (Patria Digna) con operadores cercanos a Andrés Manuel López Obrador, al grado que de los diferentes candidatos con posibilidades que existían para poner candidato de Morena en Santiago Tuxtla donde va su hijo, pusieron al más débil.



Con los dirigentes que tienen el PRD estatal en sus manos no se sabe que va a pasar, se dice que desde México la instrucción es presionar al gobernador, Miguel Ángel Yunes pues es el único que podría meterse en medio de los 2 jefes máximos de la Nueva Izquierda Jesús Ortega y Jesús Zambrano para negociar por el PRD.



Es por eso que en los últimos días han cimbrado con temas como el del Fiscal que fue operado y conducido con este par de amigos que se acomodaron el uno para el otro, Rogelio Franco no opera sin la compañía de Sergio Rodríguez y Viceversa.



En la elección al cierre de la administración de Fidel, ambos operaron para ayudar a llevar a Duarte al poder, ya que los jefes de ambos los chuchos habían acordado en el Senado con Herrera Beltrán para que no hubiera alianza con el PAN, basta recordar el consejo estatal que termino en trifulca porque la alianza ya se había votado a favor del PAN y tenían mayoría, fue precisamente Franco Castán y su amigo del alma Erick Lagos operaron en contra, vivían juntos como estudiantes.



Hoy se maneja que las cosas no están nada bien entre los azules y amarillos, no los miden con la misma vara, mientras los azules tienen todas las canonjías del gobierno estatal, los amarillos son maltratados, con malos salarios, no tienen ni viáticos e incluso el gobernador en turno se atreve a ordenarles donde comer haciendo una cortina de humo de ser un gobierno austero.



Seguramente Rogelio Franco y Sergio Rodríguez traen alguna jugada para apretar al gobernador pues, aunque en la posición y el discurso lo trae el nativo de Ciudad Mendoza, el de Tuxpan autoriza las declaraciones en contra del ejecutivo estatal.



Las tribus del PRD se acomodan, se mueven, Daniel Nava Trujillo está operando la elección en el municipio de Emiliano Zapata y aunque pareciera ya no representar nada, es el operador político de Héctor Bautista líder de ADN y quien controla el Estado de México.



Otro operador en Veracruz



es Silvano Aureoles Conejo (Foro Nuevo Sol), que llego a ser Gobernador de Michoacán con acuerdo con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones este es otro actor que pone nervioso a los Yunes pues trae cuadros por todos lados y se ha metido de manera seria con Sara.



Torres Soler



Parece difícil de creer pero todas las corrientes del PRD tienen en la administración estatal aunque sea un hijo en el gobierno, como Carlos Munguía o ya van de Salida como Agustín Mantilla Trolle que es Director General en la Segob, pero sin excepción todos andan molestos con el gobernador y aunque pareciera lejos, el PRD veracruzano se siente más cercano a Andrés Manuel que al gobierno de los Yunes.