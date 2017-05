Intervino Rusia en elecciones de EU

El exdirector de la CIA John Brennan aseguró ayer que no sabía si en el 2016 el equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se coludió con Rusia, pero que consideraba que había “información y datos de inteligencia que ameritaban una investigación”.



Además, el jefe de inteligencia estadounidense, Dan Coats, declinó decir si, tal como informó un reporte del Washington Post, Trump le había pedido que negara públicamente que existía evidencia sobre una colusión entre su equipo de campaña y Moscú.



Los dos hombres atestiguaron en audiencias separadas en el Congreso, en medio de la tormenta política en Washington surgida tras el despido el 9 de mayo del exdirector del FBI James Comey.



El despido de Comey se produjo en medio de una investigación del FBI sobre la presunta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales y la posible colusión con la campaña de Trump, lo que llevó a acusaciones de que el mandatario republicano buscó frenar la pesquisa, lo que podría acarrear cargos por obstrucción a la justicia.





Evidencia clara



Brennan, en testimonio ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que quedó claro en el verano pasado que Rusia estaba intentando intervenir en las elecciones presidenciales y que advirtió al Servicio Federal de Seguridad (FSB) respecto a que esa intromisión podía dañar los lazos entre Washington y Moscú.



“Debería quedar claro a todos que Rusia intervino sin pudor en nuestro proceso electoral presidencial del 2016 y que ellos llevaron a cabo estas actividades a pesar de las firmes protestas y de la advertencia explícita de que no lo hicieran”, sostuvo Brennan.



El representante republicano Trey Gowdy preguntó a Brennan: “¿Usted ve evidencia de colusión, coordinación, conspiración entre Donald Trump y actores del Estado ruso?”.



“Vi información e inteligencia que ameritaban una investigación del FBI para determinar si lo que se estaba gestando era colusión o cooperación”, respondió. “Tuve acceso y quedé al tanto de inteligencia que reveló contactos e interacciones entre funcionarios rusos y ciudadanos estadounidenses involucrados en la campaña de Trump”, afirmó.



Brennan señaló este martes que no tiene ninguna prueba de esa connivencia, pero insistió en que los contactos entre agentes rusos y la gente del presidente de EU le hicieron preguntarse si habían estado cooperando en una campaña de ciberataques que no dudan en adjudicar a Moscú.



”Yo no soy fiscal, no trabajo con pruebas, sino con información de inteligencia”, replicó.





Oídos sordos



En otra audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, el republicano John McCain le preguntó a Coats -actual director nacional de inteligencia- sobre un reporte del Washington Post que decía que Trump le había pedido que le ayudara a disipar la idea de que había evidencia de colusión.



Coats intentó desviar la pregunta, pero no negó que Trump le hubiera hecho el pedido. Sostuvo que ambos “discuten una serie de temas frecuentemente” pero “no creo que sea apropiado describir las conversiones o discusiones con el presidente”. El diario reportó que tanto Rogers como otro alto funcionario se negaron al pedido de Trump.



“Por ser su principal asesor en temas de inteligencia, debo pasar bastante tiempo con el presidente discutiendo asuntos de seguridad. Siempre he creído que, dada la naturaleza de mi posición y la información que compartimos, no es apropiado que yo haga comentarios sobre eso”, dijo.