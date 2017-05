En Cosolea obligan a CAEV a cancelar deudas

René Martínez/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-23-21:41:32 Cosoleacaque Con pancarta vecinos se manifestaron en la CAEV

Vecinos de las localidades de Barrancas, Buenos Aires, la colonia Los Prados y la cabecera municipal, este martes por la mañana se manifestaron, ante las oficinas de Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la calle Hidalgo de Cosoleacaque para reclamar el servicio de agua y manifestar que no pagarían los recibes que les mandan porque no reciben el preciado liquido.



Los manifestantes fueron atendidos directamente por el director de la CAEV, Gustavo Linares Yepez, quien después de escuchar los reclamos de la población, coincidieron en se firmaría una minuta y de esa ponerse de acuerdo en torno al problema.





LOS ACUERDOS FUERON:



1-Los usuarios de la cabecera municipal del agua potable del municipio de Cosoleacaque y el contador Gustavo Linares Yepez, representante de la comisión local del agua del estado de Veracruz, firman de acuerdo en aliviar la necesidad con tres pipas para esta cabecera municipal.



2-Las personas que firman reconocen con la personalidad con que se ostentan y acuerdan aliviar la necesidad con tres pipas para la cabecera municipal.



3-El contador Gustavo Linares Yepez en representación de la comisión estatal del agua, se compromete a regularizar el servicio en no más de cuatro meses.



4-El contador Gustavo Linares Yapes y los usuarios de la cabecera municipal, acuerdan la cancelación de las deudas por el servicio de agua potable de todos los usuarios que no han recibido el servicio y la compensación al 100 por ciento de los que pagaron por adelantado; hasta que se regularice el servicio de los cuatro barrios de la cabecera municipal.



5-Los usuarios estarán al pendiente de que estos acuerdos se cumpla al pie de la letra, de lo contrario nos reservamos nuestro derecho a manifestarnos de acuerdo a la ley.



6-A partir de esta fecha, se suspende los cortes del servicio y todo tipo de represalias que afecten los intereses de los usuarios.



7-Pedimos un programa que solucione el problema añejo a la falta de servicio, donde se especifique como, con qué y cuándo se va a resolver el problema y que nuestros recibos empiecen de cero a partir que se regularice el servicio y hasta esa fecha empezaremos a pagar el servicio del agua potable.