Tras faltar una boleta, secuestran el OPLE-Nogales

Militantes de ocho partidos políticos y el independiente secuestraron por tres horas a los integrantes del OPLE de Nogales, así como a Caes y representantes de los mismos partidos, con la demanda de que se anularan 2 mil 600 boletas electorales, ya que del total que arribó a este municipio, una no apareció.



Todo esto ocurrió luego de que durante el conteo de las boletas no apareciera una de ellas.



La desaparición de la boleta número 19385 del paquete 8 de un total de 13, provocó el enojo de los representantes de partido, por lo que al lugar arribó Rafael Mora Granados, candidato del Movimiento Ciudadano, quien acompañado por militantes cerró el lugar impidiendo la salida de todos con la exigencia de que se quemaran las boletas.



En tanto que esto ocurría en las oficinas del OPLE, por el municipio andaba una camioneta del mismo partido perifoneando para dar a conocer a la población lo ocurrido, lo que provocó que a las instalaciones de ese organismo electoral arribaran militantes del PES, PT, PRI, PAN, PVEM, PRD, Panal y hasta simpatizantes del candidato independiente.



Estas personas permanecieron ante las instalaciones en demanda también de la destrucción de la totalidad de las boletas.



Yamili Pérez Moreno, coordinadora distrital del OPLE, acudió para dialogar con los inconformes, a quienes explicó que no pasa nada porque se tiene identificada la boleta y se cancela, además de que también se puede rehacer la totalidad de las mismas.



Aunque los militantes de partidos dejaron salir al personal luego de tres horas de tenerlos retenidos, adentro continuaba la discusión en torno a lo que se iba a realizar.