Amenazan a director de 'La Gaceta' en La Antigua Tweet Más te vale que dejes en paz a mis hermanas "Ya Bájele" o te las veras conmigo, así llego amedrentando al comunicador cuando al mismo momento con el índice me golpeaba en el pecho, estas fueron las palabras que nos expresó la tarde de este martes Carlos Morales Perdomo, director de la revista "La Gaceta" La Antigua. Cardel - 2017-05-23 20:57:08 - Gary Montes / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Más te vale que dejes en paz a mis hermanas "Ya Bájele" o te las veras conmigo, así llego amedrentando al comunicador cuando al mismo momento con el índice me golpeaba en el pecho, estas fueron las palabras que nos expresó la tarde de este martes Carlos Morales Perdomo, director de la revista "La Gaceta" La Antigua.



Lo anterior se registró en las afueras del Hospital General de Zona número 36 ubicada en la congregación del modelo perteneciente a esta ciudad, el periodista se encontraba acompañado de algunos compañeros delegados de agrupamientos cañeros de esta zona, cuando arribo una mujer del cual desconocía su identidad.



Llego hablando en voz alta diciéndome a usted lo quería encontrar ya deje a mis hermanas en paz con sus publicaciones de lo contrario se las verá conmigo, posteriormente esta dama se introdujo al nosocomio toda eufórica.



Poco después al indagar adentro de este hospital me percato que esta persona llego acompañada de Inés Barradas Cervantes, auxiliar de la regidora tercera del ayuntamiento de La Antigua, Marbella Torres Peña.



Al intentar mediar unas palabras con Inés Cervantes esta se negó, pero en la segunda ocasión la hermana de esta funcionaria municipal se acercó nuevamente empujándome con el hombro incitándome a una confrontación en presencia del público.



Esta funcionaria pública mando a su hermana y auxiliar para amedrentarme al estar inconformes por mis pasadas publicaciones en mi revista, como también en redes sociales, evidenciando el evidente nepotismo, su esposo e hijos laboran ahí, esta edil municipal es señalada por malos manejos en esta administración incluyendo las pésimas condiciones insalubres del rastro municipal, donde tiene más de tres años administrándolo de manera personal aún cuando este rastro es municipal, así lo expresó Carlos Perdomo.



Al recibir esta amenaza fui apoyado por un grupo de comunicadores en mi localidad enlazándome con el secretario ejecutivo de la CEAPP Jorge Morales Vázquez, este a su vez dio instrucciones al comisionado en turno en esta zona para iniciar el apoyo necesario para brindar la protección necesaria.



En las próximas horas Carlos Morales Perdomo director de esta revista levantará la formal denuncia en la Fiscalía especializada en delitos cometidos contra periodistas en la capital del estado contra los que resulten responsables por el delito de amenazas.

