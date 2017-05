Se declara en bancarrota Fundación Ciegos Roma

Fundación Ciegos Roma se declara en banca rota, afectada principalmente por la falta de apoyo que les quedó a deber la administración del Gobierno del estado, dejando al instituto sin despensas, ni becas afectando a los alumnos que no tiene para trasladarse a sus clases.



Magdalena Gónzalez, directora de Fundación Ciegos Roma dijo que el pasado Gobierno a cargo de Javier Duarte le quedaron a deber a los invidentes, por ello hace ocho días ingreso nuevamente su petición a la nueva administración para que reconsidere el apoyo que recibían.



“No tenemos despensas, becas, $15 mil mensuales, estamos en bancarrota”, expresó la Tía Malena como le conocen, pues dijo que le urge el apoyo, al tener 48 alumnos, de los cuales 15 no pueden venir por el pago de los camiones explicó, entre ellos hay más mujeres que hombres es decir son 30 mujeres y cuatro bebés.



Una de las gestiones pendiente es la cancha de usos múltiples, porque si no la hacen, dijo que ella misma tendrá que regresar el terreno a Gobierno del Estado, “creo que se necesitan $3 millones”, informó.



Explicó que no hay una cancha de este tipo en todo el estado y este proyecto tiene aproximadamente 3 años que lo ha estado gestionando y fue una promesa de construcción era del alcalde Tomás Ríos, “Yo les di el proyecto, con costos y todo. No ha habido ningún candidato que se comprometa”, lamentó la directora de Fundación Ciegos Roma.