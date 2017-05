Hemos seguido los pasos de mi padre; trabajar por la gente: Cirilo Vázquez

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-23-17:25:42 Minatitlán “Nos podrán señalar que somos esto y que somos aquello, pero lo que no podrán negar es que hemos trabajado por la gente y que hemos buscado seguir los pasos de mi padre”: Cirilo Vázquez “Cuando nos estén juzgando y no estén criticando, que mejor digan que han hecho por los demás, porque a nosotros, nos podrán señalar que somos esto y que somos aquello, pero lo que no podrán negar es que hemos trabajado por la gente y que hemos buscado seguir los pasos de mi padre,” dice el abanderado de la coalición PRI-PVEM Cirilo Vázquez Parissi, ante las mujeres y hombres que lo reciben efusivamente en cada una de las colonias, congregaciones y comunidades que le darán su respaldo el próximo 04 de Junio.



A esas personas que se la pasan señalando que empiecen a levantar cada una de las acciones que han generado en el trascurso de su vida, y que empiecen a decir que han hecho, reta el candidato a la presidencia municipal a sus adversarios en esta campaña.



Por eso nosotros debemos enfocarnos en dejar hijos comprometidos y que realmente se preocupen por ayudar a los demás, es en lo que nos debemos encauzar, que tipo de hijos vamos dejar en este mundo.



A pocos días de que concluyan las campañas en la que algunos contrincantes se han dedicado atacar, les contesto: hay que trabajar con propuesta, porque al final de cuentas son las que nos van a posicionar.



“Si nos avocamos a pleitos nunca encontremos una solución al trabajo” reitero el representante de la alianza “Que Resurja Veracruz”, porque nuestro único enemigo dijo son “los problemas sociales y el rezago”.





SEGURIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS PIDEN CIUDADANOS



En su recorrido por la sección 32, los habitantes de ese sector le han solicitado mayor seguridad “y como Municipio tenemos que poner atención a esa tema, ir trabajando en el tejido social, continuar con el tema también de los espacios públicos que también me han hecho la petición, las que ya hay, rehabilitarlas, en algunos otros puntos nuevos, sobre todo que apoye también en la zona de naranjos”. Mientras que en otros puntos de la cabecera municipal le han pedido que continúe con los encajonamientos y las pavimentaciones.



Vázquez Parissi reiteró que durante sus recorridos va recogiendo el sentir de la población, las necesidades que van encontrando poco a poco. “Hay la confianza y el compromiso con lo que se viene haciendo, hay que ir tocando puertas también”.



Asevero que aún le falta mucho por recorrer, “no podemos decir que tenemos el cien por ciento, caminado, porque no nos da tiempo, el Municipio, es muy amplio, pero hay que seguir trabajando”.



Finalmente el aspirante a la alcaldía, pide a la ciudadanía que este 04 de junio salga a votar, que deposite su voto, ya que es parte de la democracia, es parte de los ciudadanos de elegir a quien gobierna.