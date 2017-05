Faltan manos caritativas en Minatitlán: CIDH

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-23-17:25:09 Minatitlán A pesar de que no hubo mucha participación, los integrantes de la CIDH acudieron para pasar un momento con los abuelitos que se encuentran en el asilo de ancianos “Hacen falta manos”, dice la coordinadora estatal del Consejo Internacional de los Derechos humanos, licenciada Diana viveros Jácome, al lamentar que hace algunos días convocaron a quienes gustaran ayudar o visitar a los abuelitos que permanecen en el asilo de ancianos abandonados “a la buena de Dios” en esta ciudad y no hubo participación.



Este grupo de jóvenes a través de su campaña salud, deporte y bienestar, asistieron a la Colonia Tacoteno, desde días antes para conocer las necesidades a cubrir, siendo atendidos por la madre Margarita, con quien se entrevistaron acordando una fecha para regresar, difundiendo a través de facebook la invitación para que se unieran mas voluntarios, esperando respuesta activa, sin embargo hubo pocos interesados, solo tres personas acudieron llevando sus aportaciones.



A través de una escuela de belleza y de un acercamiento con la directora, pudieron consentir a los abuelitos, a quienes les hicieron cortes de cabello, manicure, pedicura, otra persona donó sillas, material de limpieza y alimentos para convivir parte del día con esas personas de avanzada edad que han sido abandonados por sus familiares.



La representante del Consejo Internacional de los Derechos Humanos subrayó que, ya tienen proyectos en puertas para el asilo, como el de una brigada de salud que les estarán llevando próximamente debido a que hay muchos abuelitos que están enfermos y requieren medicamentos costosos por largos periodos de tiempos, “algunos médicos se han sumado a la cusa, han donado, pero no ha sido suficiente”.



Por ello, invitó a los lectores de Diario del Istmo a que participen con ellos, cualquier información o duda sobre la organización que es completamente apolítica, la pueden encontrar a través de su cuenta de Facebook: Consejo Internacional de Derechos humanos Veracruz, en donde hay evidencias del trabajo que han venido realizando en Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán, recolectando juguetes y llevando a los niños con cáncer , a los orfanatos, llevando víveres a los acilos y brigadas de salud a la zona serrana, a los sectores más vulnerables.



Insistiendo en que son un grupo jóvenes que buscan aportar algo positivo la sociedad “queremos un cambio real para todos y nos hacen falta manos. No todos estamos corrompidos, no todo está perdido, creemos que podemos realizar un cambio poco a poco, pero lo podemos realizar”, destacó la entrevistada.