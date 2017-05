CCE de Veracruz pide a SAT proteger a trabajadores

En México hay patrones honestos y deshonestos, estos últimos se valen de artimañas para no entregar a sus empleados el reparto de utilidades por lo que el Servicio de Administración Tributaria debe intensificar sus esfuerzos para proteger al trabajador, consideró José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.



Lamentó que compañías con fuertes ingresos traten de maquillar cifras para no favorecer al empleado con la parte que le corresponde.



“Creo que el SAT a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho para modernizarse y poder tener perfectamente vinculadas las operaciones e ingresos de las empresas todavía falta mucho por hacer. Hay artificios de los que las empresas se pueden valer para minimizar sus utilidades y es triste que empresas grandes donde sus trabajadores están horas parados reciban tan pocas utilidades”.



Por otro lado consideró necesario resolver los problemas sindicales de la empresa Tamsa, pues se trata de una compañía tractora que da empleo a compañías pequeñas.

Sin embargo, hizo énfasis en que debe separase el problema interno con el proceso legal que atraviesa Pascual Lagunes Ochoa.



“Una cosa es el delito por la que se hizo la detención y otra cosa el tema laboral, en ese sentido el gobierno del estado está actuando de acuerdo a la ley y al derecho”.



Deberá ser la empresa la que resuelva el conflicto a través del diálogo de lo contrario deberá intervenir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



Consideró que necesita efectuarse una modificación a fondo de la Ley Federal del Trabajo, citó de ejemplo el tema del reparto de utilidades el cual está dividido por los días laborados y por el salario que se percibe, y si una persona gana 20 mil pesos y otra percibe 5 mil por los días trabajados obtienen lo mismo de la prestación.



Integrantes del CCE se reunieron con el candidato del PAN- PRD a la alcaldía de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, así como los senadores Roberto Gil; Héctor Larios y Andrea García.



Urreta Ortega reiteró que el organismo empresarial no tiene colores y el ejercicio que realizan es parte de un proceso democrático para escuchar a los abanderados.



“Estamos cansados de la situación que se ha vivido en el estado y los empresarios buscamos empoderarnos y estar más de cerca con los políticos. El CCE no tiene colores, cada quien se identifica como considera pero hemos trabajado en desvincular al consejo de cualquier partido”.



Los afiliados del CCE abordaron con el candidato temas como: seguridad, vialidad, agua.



Y con los senadores puntos como Ley de Seguridad Interior, Fiscal Anticorrupción, entre otros.