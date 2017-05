Amplían en Congreso de Veracruz área de fumadores y para que diputados puedan ‘dialogar’

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-23-11:58:48 Xalapa Sesión del Congreso de Veracruz.

En el congreso del Estado de Veracruz los diputados locales ampliaron un lobby junto a la sala de sesiones, es un área que algunos definieron para \"diputados fumadores\", pero los diputados del PAN aseguran que no es para eso, que es un área para que diputados puedan salir y dialogar ahí.



En las sesiones del Congreso los legisladores de las fracciones a veces terminan de ponerse de acuerdo previo a la sesión, ahí en medio de las curules y son fotografiados, por lo que no se descarta que sea una sala de \"acuerdos\", con miras a evitar las gráficas de sus pláticas de acuerdo político.



El diputado Amado Cruz Malpica de Morena, señaló que les informaron era un área de “fumadores, para que no fumen dentro o en pasillos del recinto, sino afuera en un lobby”.



Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, señaló que “no es área para fumar, es área para que haya diálogo entre diputados”. Aseguró que no representó un costo adicional.



Los diputados aseguran necesitar un área donde salir a platicar acuerdos legislativos entre bancadas, mientras fuman.