Morena y PAN luchan por el control de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz

El grupo Legislativo del PAN solo ampliará un mes su control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no un año más, terminaría en noviembre, informó el actual coordinador, Sergio Hernández. Sin embargo esto le permitirá estar presente en las primeras comparecencias de esta administración estatal y en su caso recibir el presupuesto de 2017.



Por su parte, el diputado Amado Cruz Malpica de Morena señaló que debe entregar la Jucopo el PAN en agosto-septiembre, no hasta noviembre, que debe respetar el acuerdo del inicio de esta 64 Legislatura, como lo marca el artículo 31 de la ley Orgánica del Poder Judicial, no irse más tiempo.



