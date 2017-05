Diputada acusa a Edel de frenar a la Fiscalía

La diputada María Josefina Gamboa de la comisión de Procuración de Justicia acusó al Magistrado Edel Álvarez Peña, presidente del Poder Judicial, de no atender peticiones de reunión con colectivos de Desaparecidos, se quejan de que no se asignan con prontitud los jueces de control que son los que autorizan abrir una fosa clandestina y exhumar los cuerpos, lo cual retrasa el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Expuso que gran parte la falta de información y avances en identificación de huesos y cadáveres hallados en fosas, tiene que ver con la nula respuesta del titular del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, “Edel Álvarez Peña no contesta, se demoró la reunión, porque no responde, metimos los oficios hace más de un mes, pedimos que escuchara a los colectivos”.



Narró que el problema mayor, es que los jueces de control en la zona Córdoba-Orizaba, se negó a llamar a una persona, señalada por los Colectivos, la Fiscalía General pide el citatorio y el Poder Judicial se negó. Y ahora para entrar a un predio a exhumar cadáveres la fiscalía necesita el permiso del juez de control, o “es una falta grave, es un delito federal ya si se meten así, sin autorización del juez”.



Pidió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia que escuche a los jueces, y a la Fiscalía. Por eso la reunión es urgente, acotó la diputada local.



SOBRE LA MANIFESTACIÓN EN FGE



Lamentó María Josefina Gamboa la manifestación de padres de desaparecidos en la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que no son los 17 Colectivos los que se manifestaron, sólo unos cuantos. “No son todos, ellos pedían que el Fiscal se reuniera con cada colectivos, y todo el día, eso no se puede, porque para eso hay un Fiscal especial”.



Otros colectivos no fueron convocados, “al final la información que piden ya la tenemos.